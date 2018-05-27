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Боевики заявили о задержании 2 украинских военных-"дезертиров"

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Боевики заявили о задержании 2 украинских военнослужащих
Боевики заявили о задержании 2 украинских военнослужащих / Иллюстративное фото

Российские оккупационные силы Луганщины сообщили о задержании двух украинских военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Бойцы якобы пытались перейти через "серую зону".

Об этом сообщают СМИ пророссийских боевиков.

"26 мая двое вооруженных бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые сбежали с позиций, были обнаружены и задержаны при попытке перехода через так называемую "серую зону" военнослужащими "народной милиции ЛНР", – заявил представитель "Минобороны" пророссийских боевиков Луганщины Андрей Марочко.

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Отметим, об исчезновении в зоне проведения операции Объединенных сил 2 украинских бойцов сообщили и в пресс-центре штаба ООС.

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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