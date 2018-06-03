Український військовий, який зник минулого тижня, повернувся до підрозділу

Військовослужбовець, який зник 27 травня після бойового зіткнення з проросійськими бойовиками на Маріупольському напрямку, повернувся до підрозділу.

Про це повідомляють у штабі Операції Об'єднаних сил.

Читайте також: Зниклого українського військового знайшли у полоні

"Військовослужбовець, який зник під час бойового зіткнення 27 травня на Маріупольському напрямку, та з яким було втрачено зв'язок, благополучно повернувся до свого підрозділу", – йдеться у повідомленні штабу.

Нагадаємо, увечері 27 травня у 36-ій бригаді сповістили про зникнення свого військовослужбовця під час бою під Маріуполем. А 28 травня у штабі ООС сповістили, що зниклий військовий знайшовся, проте інформація виявилася не достовірною.