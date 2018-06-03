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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Український військовий, який зник минулого тижня, повернувся до підрозділу

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Український військовий, який зник минулого тижня, повернувся до підрозділу
Український військовий, який зник минулого тижня, повернувся до підрозділу / ілюстративне фото

Військовослужбовець, який зник 27 травня після бойового зіткнення з проросійськими бойовиками на Маріупольському напрямку, повернувся до підрозділу.

Про це повідомляють у штабі Операції Об'єднаних сил. 

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"Військовослужбовець, який зник під час бойового зіткнення 27 травня на Маріупольському напрямку, та з яким було втрачено зв'язок, благополучно повернувся до свого підрозділу", – йдеться у повідомленні штабу. 

Нагадаємо, увечері 27 травня у 36-ій бригаді сповістили про зникнення свого військовослужбовця під час бою під Маріуполем. А 28 травня у штабі ООС сповістили, що зниклий військовий знайшовся, проте інформація виявилася не достовірною.

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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