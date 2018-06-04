Украинские бойцы ликвидировали пророссийского боевика на Донбассе

За прошедшие сутки, 3 июня, российские-оккупационные войска продолжали нарушать режим прекращения огня, и обстреливали позиции Вооруженных сил из тяжелого вооружения. Потерь среди украинских военных нет, в то же время бойцы уничтожили одного оккупанта.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook.

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3 июня ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Новотороицкое, Гнутово, Лебединское. Российско-оккупационные войска 27 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза открывали огонь из тяжелого вооружения – артиллерии калибром 122мм и минометов калибром 120мм и 82мм,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения.

Кроме того, оккупанты продолжают грубо нарушать нормы Международного гуманитарного права. В частности, вечером 3 июня, они из пушек калибра 152мм обстреляли населенный пункт Талаковка, выпустив по нему не менее трех снарядов. К счастью, пострадавших нет.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки в составе Объединенных сил потерь нет. По данным разведки, противник понес потери: один оккупанта уничтожен", – добавили в пресс-центре ООС.

Уже сегодня, 4 июня около 4:30 противник применил 82мм минометы в районе населенного пункта Зайцево и на такие провокационные действия получил адекватный ответ.