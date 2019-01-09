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      Украинские военные обезвредили беспилотник у одного из арсеналов ВСУ

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      Украинские военные обезвредили беспилотник у одного из арсеналов
      Украинские военные обезвредили беспилотник у одного из арсеналов / Цензор.нет

      Украинские военные во вторник, 8 января, уничтожили беспилотник в нескольких километрах от одного из военных объектов Вооруженных сил Украины.

      Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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      Оператор комплекса радиоэлектронной борьбы немедленно подавил радиоканалы управления беспилотника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

      О факте использования беспилотника вблизи режимного объекта сообщили Службе безопасности Украины и Нацполиции. Бойцы усилили охрану арсенала и тщательно обследовали прилегающие территории. Отметим, что использование любых летательных аппаратов у военных частей, баз и арсеналов запрещено. Их сбивают без предупреждения.

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе авиация Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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