Украинские военные обезвредили беспилотник у одного из арсеналов ВСУ

Украинские военные во вторник, 8 января, уничтожили беспилотник в нескольких километрах от одного из военных объектов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Оператор комплекса радиоэлектронной борьбы немедленно подавил радиоканалы управления беспилотника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

О факте использования беспилотника вблизи режимного объекта сообщили Службе безопасности Украины и Нацполиции. Бойцы усилили охрану арсенала и тщательно обследовали прилегающие территории. Отметим, что использование любых летательных аппаратов у военных частей, баз и арсеналов запрещено. Их сбивают без предупреждения.