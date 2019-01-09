Украинские военные обезвредили беспилотник у одного из арсеналов ВСУ
Украинские военные во вторник, 8 января, уничтожили беспилотник в нескольких километрах от одного из военных объектов Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Оператор комплекса радиоэлектронной борьбы немедленно подавил радиоканалы управления беспилотника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
О факте использования беспилотника вблизи режимного объекта сообщили Службе безопасности Украины и Нацполиции. Бойцы усилили охрану арсенала и тщательно обследовали прилегающие территории. Отметим, что использование любых летательных аппаратов у военных частей, баз и арсеналов запрещено. Их сбивают без предупреждения.
Источник: 24 канал
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