Українські військові знешкодили безпілотник біля одного з арсеналів ЗСУ

Українські військові у вівторок, 8 січня, знищили безпілотник за декілька кілометрів від одного з військових об'єктів Збройних сил України.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Читайте також: Ситуація на Донбасі: окупанти знову зазнали втрат Оператор комплексу радіоелектронної боротьби негайно придушив радіоканали керування безпілотника, що унеможливило його подальше використання. Про факт використання безпілотника поблизу режимного об'єкту повідомили Службу безпеки України та Нацполіцію. Бійці посилили охорону арсеналу та ретельно обстежили прилеглі території. Зазначимо, що використання будь-яких літальних апаратів біля військових частин, баз та арсеналів заборонено. Їх збивають без попередження.