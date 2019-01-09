Ситуація на Донбасі: окупанти знову зазнали втрат

Упродовж доби 8 січня окупанти на Донбасі лише один раз порушили режим припинення вогню. Також бойовики не застосовували заборонене Мінськом озброєння.

Про це мовиться у традиційному звіті прес-центру Об’єднаних сил.

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Як розповіли українські військові, опорні пункти ОС, російські окупаційні війська обстріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, зокрема, поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку.

"Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не зазнав поранень. У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 8 січня, два окупанти загинули та один зазнав поранення. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав", – додали у штабі.

Нагадаємо, упродовж доби 7 січня окупанти на Донбасі 7 разів порушували режим припинення вогню, щоправда зазнали значних утрат унаслідок української відповіді – чотирьох проросійських бойовиків було знищено та ще двох поранено.