Українські захисники завдали втрат окупантам на Донбасі

Минулої доби на Донбасі ворог п'ять разів відкривав вогонь. Українські військові дали гідну відсіч окупантам і знищили чотирьох проросійських, бойовиків, ще двох – поранили.

Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

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"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Станиця Луганська на Луганському напрямку, хутора Вільний на Попаснянському напрямку, в районі селища Луганське на Світлодарському напрямку, селища Березове на Донецькому напрямку та поблизу населеного пункту Павлопіль, що на Маріупольському напрямку", – зазначили у повідомленні.