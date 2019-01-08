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      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС
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      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС

      Українські захисники завдали втрат окупантам на Донбасі

      144 Читать новость на русском
      ООС
      ООС / Міноборони

      Минулої доби на Донбасі ворог п'ять разів відкривав вогонь. Українські військові дали гідну відсіч окупантам і знищили чотирьох проросійських, бойовиків, ще двох – поранили.

      Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

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      "Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Станиця Луганська на Луганському напрямку, хутора Вільний на Попаснянському напрямку, в районі селища Луганське на Світлодарському напрямку, селища Березове на Донецькому напрямку та поблизу населеного пункту Павлопіль, що на Маріупольському напрямку", – зазначили у повідомленні.

      Серед українських воїнів загиблих немає, проте є один поранений. 

       

      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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