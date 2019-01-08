Украинские защитники нанесли потери оккупантам на Донбассе

В прошедшие сутки на Донбассе враг пять раз открывал огонь. Украинские военные дали достойный отпор оккупантам и уничтожили четырех пророссийских, боевиков, еще двоих – ранили.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

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"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Станица Луганская на Луганском направлении, хутора Свободный на Попаснянском направлении, в районе поселка Луганское на Светлодарском направлении, поселка Березовый на Донецком направлении и вблизи населенного пункта Павлополь, на Мариупольском направлении", – отметили в сообщении.

Среди украинских воинов, погибших нет, однако есть один раненый.