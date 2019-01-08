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      Украинские защитники нанесли потери оккупантам на Донбассе

      78 Читати новину українською
      ООС
      ООС / Минобороны

      В прошедшие сутки на Донбассе враг пять раз открывал огонь. Украинские военные дали достойный отпор оккупантам и уничтожили четырех пророссийских, боевиков, еще двоих – ранили.

      Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

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      "Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Станица Луганская на Луганском направлении, хутора Свободный на Попаснянском направлении, в районе поселка Луганское на Светлодарском направлении, поселка Березовый на Донецком направлении и вблизи населенного пункта Павлополь, на Мариупольском направлении", – отметили в сообщении.

      Среди украинских воинов, погибших нет, однако есть один раненый.

       

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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