Ситуация на Донбассе: оккупанты снова понесли потери

В течение суток 8 января оккупанты на Донбассе лишь один раз нарушили режим прекращения огня. Также боевики не применяли запрещенное Минском вооружение.

Об этом говорится в традиционном отчете пресс-центра Объединенных сил.

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Как рассказали украинские военные, опорные пункты ОС, российские оккупационные войска обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в частности, вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении.

"За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранения. В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 8 января, два оккупанта погибли и один получил ранение. В течение текущих суток враг огонь не открывал", – добавили в штабе.

Напомним, в течение суток 7 января оккупанты на Донбассе 7 раз нарушали режим прекращения огня, правда понесли значительные потери в результате украинского ответа – четырех пророссийских боевиков уничтожели и еще двое ранены.