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      "Выпили лишнего": как российские боевики устраивают провокации для своих пропагандистов

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      На Горловском направлении пророссийские боевики устраивают шоу для своих пропагандистских СМИ. Обстреливают позиции украинской армии, пытаясь спровоцировать наших бойцов на ответ, чтобы потом обвинить Украину в срыве перемирия.

      Военнослужащий ВСУ Сергей отмечает, что после того, как к позициям оккупантов приезжает телевидение, то они начинают активно обстреливать наши позиции.

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      Очевидно, боевикам очень не нравится объявленное перемирие и они любым способом пытаются его сорвать. Съемочная группа 24 канала воочию убедилась, что боевики чихать хотели на режим тишины. Однако многие из украинских защитников уже привыкли к постоянным обстрелам. Например, Дмитрию такие провокации врага уже кажутся обыденностью, хотя он пришел на войну лишь накануне Нового года.

      Я долго убеждал жену, чтобы она отпустила меня на Восток. Конечно, она не позволяла мне идти. Однако через пол года все же сдалась,
      – отметил Дмитрий

      Військовослужбовець ЗСУ ДмитроВоеннослужащий ВСУ Дмитрий

      Парень уверяет, что быстро привык к войне и постоянным обстрелам. Он добавил, что более опытные собратья помогают ему и подсказывают. И к врагу тоже привык, хотя тот умеет удивлять.

      Очевидно, на Рождество террористы просто выпили лишнего. Мы заметили их похождения. Они водили друг друга под руки, учиняли какие-то разборки, дрались. Некоторых даже разнимали,
      – сообщил военнослужащий ВСУ Александр.

      Украинская разведка докладывает, что в оккупированной части Зайцево, у врага произошла ротация. Поэтому в ближайшее время, по словам наших бойцов, можно ожидать провокаций, однако украинские воины к ним готовы.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Война Война на Донбассе Российская пропаганда Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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