"Выпили лишнего": как российские боевики устраивают провокации для своих пропагандистов
На Горловском направлении пророссийские боевики устраивают шоу для своих пропагандистских СМИ. Обстреливают позиции украинской армии, пытаясь спровоцировать наших бойцов на ответ, чтобы потом обвинить Украину в срыве перемирия.
Военнослужащий ВСУ Сергей отмечает, что после того, как к позициям оккупантов приезжает телевидение, то они начинают активно обстреливать наши позиции.
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Очевидно, боевикам очень не нравится объявленное перемирие и они любым способом пытаются его сорвать. Съемочная группа 24 канала воочию убедилась, что боевики чихать хотели на режим тишины. Однако многие из украинских защитников уже привыкли к постоянным обстрелам. Например, Дмитрию такие провокации врага уже кажутся обыденностью, хотя он пришел на войну лишь накануне Нового года.
Я долго убеждал жену, чтобы она отпустила меня на Восток. Конечно, она не позволяла мне идти. Однако через пол года все же сдалась,
– отметил Дмитрий
Военнослужащий ВСУ Дмитрий
Парень уверяет, что быстро привык к войне и постоянным обстрелам. Он добавил, что более опытные собратья помогают ему и подсказывают. И к врагу тоже привык, хотя тот умеет удивлять.
Очевидно, на Рождество террористы просто выпили лишнего. Мы заметили их похождения. Они водили друг друга под руки, учиняли какие-то разборки, дрались. Некоторых даже разнимали,
– сообщил военнослужащий ВСУ Александр.
Украинская разведка докладывает, что в оккупированной части Зайцево, у врага произошла ротация. Поэтому в ближайшее время, по словам наших бойцов, можно ожидать провокаций, однако украинские воины к ним готовы.