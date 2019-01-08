17:54
8 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Перезавантаження "Путін ОС". Чому патріарх Тихон кинув Миколу ІІ
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 січня
      Вєсті.UA. Жир: Найвеличніший шоумен Онуфрій. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:42, 7 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС

      "Хильнули зайвого": як російські бойовики влаштовують провокації для своїх пропагандистів

      324 Читать новость на русском

      На Горлівському напрямку проросійські бойовики влаштовують шоу для своїх пропагандистських ЗМІ. Обстрілюють позиції української армії, намагаючись спровокувати наших бійців на відповідь, аби потім звинуватити Україну у зриві перемир'я.

      Військовослужбовець ЗСУ Сергій зазначає, що після того, як до позицій окупантів приїжджає телебачення, то вони починають активно обстрілювати наші позиції.

      Читайте також: "Вдома було б краще, але й тут ми – вдома": вітання з Різдвом від бійців на передовій

      Вочевидь, бойовикам дуже не подобається оголошене перемир'я і вони у будь-який спосіб намагаються його зірвати. Знімальна група 24 каналу на власні очі переконалася, що бойовики чхати хотіли на режим тиші. Проте багато хто з українських захисників вже звикли до постійних обстрілів. Наприклад, Дмитра такі провокації ворога вже здаються буденністю, хоча він прийшов на війну лише напередодні Нового року.

      Я довго переконував дружину, аби вона відпустила мене на Схід. Звичайно, вона не дозволяла мені йти. Проте через пів року все ж таки здалася,
      – зауважив Дмитро

      Військовослужбовець ЗСУ Дмитро
      Військовослужбовець ЗСУ Дмитро

      Хлопець запевняє, що швидко звик до війни та постійних обстрілів. Він додав, що більш досвічені побратими допомагають йому та підказують. І до ворога теж звик, хоча той вміє дивувати. 

      Вочевидь, на Різдво терористи просто хильнули зайвого. Ми помітили їхні походеньки. Вони водили один одного під руки, учиняли якісь розборки, билися. Декого навіть розбороняли,
      – повідомив військовослужбовець ЗСУ Олександр.

      Українська розвідка доповідає, що в окупованій частині Зайцевого, у ворога відбулась ротація. Тому найближчим часом, за словами наших бійців, можна чекати провокацій, проте українські воїни до них готові. 

      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна Війна на Донбасі Україна – Росія Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      В Раді нарешті вирішили, скільки української музики має звучати на радіо
       18 травня 2016 , 16:54
      Російські ЗМІ закликають парафіян захищати вінницький храм від "нацистів"
       6 січня , 19:51
      Ярмоленко отримав меседж і цікаву оцінку від найкращого гравця Вест Хема
       2 серпня 2018 , 15:04
      Нові краш-тести EuroNCAP: експерти розбили водневе авто
       24 жовтня 2018 , 17:07
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук