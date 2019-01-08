"Хильнули зайвого": як російські бойовики влаштовують провокації для своїх пропагандистів

На Горлівському напрямку проросійські бойовики влаштовують шоу для своїх пропагандистських ЗМІ. Обстрілюють позиції української армії, намагаючись спровокувати наших бійців на відповідь, аби потім звинуватити Україну у зриві перемир'я.

Військовослужбовець ЗСУ Сергій зазначає, що після того, як до позицій окупантів приїжджає телебачення, то вони починають активно обстрілювати наші позиції.

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Вочевидь, бойовикам дуже не подобається оголошене перемир'я і вони у будь-який спосіб намагаються його зірвати. Знімальна група 24 каналу на власні очі переконалася, що бойовики чхати хотіли на режим тиші. Проте багато хто з українських захисників вже звикли до постійних обстрілів. Наприклад, Дмитра такі провокації ворога вже здаються буденністю, хоча він прийшов на війну лише напередодні Нового року.

Я довго переконував дружину, аби вона відпустила мене на Схід. Звичайно, вона не дозволяла мені йти. Проте через пів року все ж таки здалася,

– зауважив Дмитро



Військовослужбовець ЗСУ Дмитро

Хлопець запевняє, що швидко звик до війни та постійних обстрілів. Він додав, що більш досвічені побратими допомагають йому та підказують. І до ворога теж звик, хоча той вміє дивувати.

Вочевидь, на Різдво терористи просто хильнули зайвого. Ми помітили їхні походеньки. Вони водили один одного під руки, учиняли якісь розборки, билися. Декого навіть розбороняли,

– повідомив військовослужбовець ЗСУ Олександр.

Українська розвідка доповідає, що в окупованій частині Зайцевого, у ворога відбулась ротація. Тому найближчим часом, за словами наших бійців, можна чекати провокацій, проте українські воїни до них готові.