Пограничники поймали боевика, который хотел пробраться в Украину: фото

Из оккупированного Крыма на материковую Украину пытался попасть завербованный Россией бывший боевик оккупированного Донбасса. Пограничники совместно с Нацполицией задержали его, когда тот попытался обойти КПВВ.

В Украину боевик ехал в ночь на 14 марта, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.

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"Этот человек 1992 года рождения в 2014 году принимал активное участие в боевых действиях против ВС Украины в составе батальона "Заря" незаконных военных формирований и имел позывной "Коса", – говорится в сообщении.



Воевал на Донбассе на стороне боевиков/ Источник: Фейсбук-страница Олега Слободянана

Кроме того, боевик был ранен и получил фейкову награду. Его завербовали на территории России еще раньше, а туда выманили под предлогом трудоустройства на "несложную" работу.

Это – обычная схема привлечения спецслужбами России в ряды незаконных военных формирований,

– пояснил Слободян.

В последнее время завербованные Россией граждане Украины все чаще возвращаются с оккупированных территорий. Это настораживает правоохранителей.



Фэйковая награда/ Источник: Фейсбук-страница Олега Слободянана



Боевика завербовала Россия/ Источник: Фейсбук-страница Олега Слободянана

Отметим, СМИ недавно распространили информацию о бывшей заместительнице командира полка "ДНР", которая перешла на сторону украинской армии. В последнем ей помогли украинские спецслужбы, с которыми она собственно сотрудничала. Также женщина рассказала о планах Кремля на Донбассе и передала Киеву документы, которые это подтверждают.