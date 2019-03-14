Пограничники поймали боевика, который хотел пробраться в Украину: фото
Из оккупированного Крыма на материковую Украину пытался попасть завербованный Россией бывший боевик оккупированного Донбасса. Пограничники совместно с Нацполицией задержали его, когда тот попытался обойти КПВВ.
В Украину боевик ехал в ночь на 14 марта, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.
Читайте также: На Донбассе правоохранители задержали шестерых российских наемников
"Этот человек 1992 года рождения в 2014 году принимал активное участие в боевых действиях против ВС Украины в составе батальона "Заря" незаконных военных формирований и имел позывной "Коса", – говорится в сообщении.
Воевал на Донбассе на стороне боевиков/ Источник: Фейсбук-страница Олега Слободянана
Кроме того, боевик был ранен и получил фейкову награду. Его завербовали на территории России еще раньше, а туда выманили под предлогом трудоустройства на "несложную" работу.
Это – обычная схема привлечения спецслужбами России в ряды незаконных военных формирований,
– пояснил Слободян.
В последнее время завербованные Россией граждане Украины все чаще возвращаются с оккупированных территорий. Это настораживает правоохранителей.
Фэйковая награда/ Источник: Фейсбук-страница Олега Слободянана
Боевика завербовала Россия/ Источник: Фейсбук-страница Олега Слободянана
Отметим, СМИ недавно распространили информацию о бывшей заместительнице командира полка "ДНР", которая перешла на сторону украинской армии. В последнем ей помогли украинские спецслужбы, с которыми она собственно сотрудничала. Также женщина рассказала о планах Кремля на Донбассе и передала Киеву документы, которые это подтверждают.