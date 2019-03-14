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      Пограничники поймали боевика, который хотел пробраться в Украину: фото

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      Пограничники поймали боевика, ехавшего в Украину по заданию России
      Пограничники поймали боевика, ехавшего в Украину по заданию России / Фейсбук-страница Олега Слободяна

      Из оккупированного Крыма на материковую Украину пытался попасть завербованный Россией бывший боевик оккупированного Донбасса. Пограничники совместно с Нацполицией задержали его, когда тот попытался обойти КПВВ.

      В Украину боевик ехал в ночь на 14 марта, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.

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      "Этот человек 1992 года рождения в 2014 году принимал активное участие в боевых действиях против ВС Украины в составе батальона "Заря" незаконных военных формирований и имел позывной "Коса", – говорится в сообщении.


      Воевал на Донбассе на стороне боевиков/ Источник: Фейсбук-страница Олега Слободянана

      Кроме того, боевик был ранен и получил фейкову награду. Его завербовали на территории России еще раньше, а туда выманили под предлогом трудоустройства на "несложную" работу.

      Это – обычная схема привлечения спецслужбами России в ряды незаконных военных формирований,
      – пояснил Слободян.

      В последнее время завербованные Россией граждане Украины все чаще возвращаются с оккупированных территорий. Это настораживает правоохранителей.


      Фэйковая награда/ Источник: Фейсбук-страница Олега Слободянана


      Боевика завербовала Россия/ Источник: Фейсбук-страница Олега Слободянана

      Отметим, СМИ недавно распространили информацию о бывшей заместительнице командира полка "ДНР", которая перешла на сторону украинской армии. В последнем ей помогли украинские спецслужбы, с которыми она собственно сотрудничала. Также женщина рассказала о планах Кремля на Донбассе и передала Киеву документы, которые это подтверждают.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Аннексия Крыма Полиция Госпогранслужба
      Источник: 24 Канал
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