Прикордонники спіймали бойовика, який хотів пробратись в Україну: фото

З окупованого Криму на материкову Україну намагався потрапити завербований Росією колишній бойовик окупованого Донбасу. Прикордонники спільно з Нацполіцією затримали його, коли той спробував оминути КПВВ.

В Україну бойовик їхав у ніч на 14 березня, повідомив представник Державної прикордонної служби України Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook.

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"Цей чоловік 1992 року народження у 2014 році брав активну участь у бойових діях проти ЗС України у складі батальйону "Зоря" незаконних військових формувань та мав позивний "Коса", – йдеться у повідомленні.



Воював на Донбасі на боці бойовиків/ Джерело: Фейсбук-сторінка Олега Слободянана

Окрім того, бойовик був поранений та отримав фейкову відзнаку. Його завербували на території Росії ще раніше, а туди виманили під приводом працевлаштування на "нескладну" роботу.

Це – звичайна схема залучення спецслужбами Росії до лав незаконних військових формувань,

– пояснив Слободян.

Останнім часом завербовані Росією громадяни України все частіше повертаються із окупованих територій. Це насторожує правоохоронців.



Фейкова нагорода/ Джерело: Фейсбук-сторінка Олега Слободянана



Бойовика завербувала Росія/ Джерело: Фейсбук-сторінка Олега Слободянана

Зазначимо, ЗМІ нещодавно поширили інформацію про колишню заступницю командира полку "ДНР", яка перейшла на бік української армії. В останньому їй допомогли українські спецслужби, з якими вона власне співпрацювала. Також жінка розповіла про плани Кремля на Донбасі та передала Києву документи, що це підтверджують.