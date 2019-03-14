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      Прикордонники спіймали бойовика, який хотів пробратись в Україну: фото

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      Прикордонники спіймали бойовика, що їхав в Україну за завданням Росії
      Прикордонники спіймали бойовика, що їхав в Україну за завданням Росії / Фейсбук-сторінка Олега Слободяна

      З окупованого Криму на материкову Україну намагався потрапити завербований Росією колишній бойовик окупованого Донбасу. Прикордонники спільно з Нацполіцією затримали його, коли той спробував оминути КПВВ.

      В Україну бойовик їхав у ніч на 14 березня, повідомив представник Державної прикордонної служби України Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: На Донбасі правоохоронці затримали шістьох російських найманців

      "Цей чоловік 1992 року народження у 2014 році брав активну участь у бойових діях проти ЗС України у складі батальйону "Зоря" незаконних військових формувань та мав позивний "Коса", – йдеться у повідомленні.


      Воював на Донбасі на боці бойовиків/ Джерело: Фейсбук-сторінка Олега Слободянана

      Окрім того, бойовик був поранений та отримав фейкову відзнаку. Його завербували на території Росії ще раніше, а туди виманили під приводом працевлаштування на "нескладну" роботу.

      Це – звичайна схема залучення спецслужбами Росії до лав незаконних військових формувань,
      – пояснив Слободян.

      Останнім часом завербовані Росією громадяни України все частіше повертаються із окупованих територій. Це насторожує правоохоронців.


      Фейкова нагорода/ Джерело: Фейсбук-сторінка Олега Слободянана


      Бойовика завербувала Росія/ Джерело: Фейсбук-сторінка Олега Слободянана

      Зазначимо, ЗМІ нещодавно поширили інформацію про колишню заступницю командира полку "ДНР", яка перейшла на бік української армії. В останньому їй допомогли українські спецслужби, з якими вона власне співпрацювала. Також жінка розповіла про плани Кремля на Донбасі та передала Києву документи, що це підтверджують.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Новини Росії Держприкордонслужба Поліція Анексія Криму Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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