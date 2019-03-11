На Донбасі правоохоронці затримали шістьох російських найманців

В зоні Операції Об’єднаних сил українські правоохоронці затримали шістьох осіб, яких підозрюють в участі у складі російських збройних формувань .

Усіх їх доставили до відділів поліції, йдеться у повідомленні штабу ООС.

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Окрім того, впродовж доби 9 березня представники Національної поліції та Національної гвардії України зі складу Об’єднаних сил зупинили 631 правопорушення адміністративного характеру.

За цей час правоохоронці розкрили 12 злочинів, серед яких – одне вбивство і незаконний обігом зброї та боєприпасів.

У штабі також зазначили, що ситуація на лінії розмежування залишається контрольованою. Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду працювали у штатному режимі.

Зазначимо, нещодавно з'явилась інформація про перехід колишньої заступниці командира полку "ДНР" Світлани Дрюк на бік української армії. В цьому їй допомогли українські спецслужби, з якими вона власне співпрацювала. Також жінка розповіла про плани Кремля на Донбасі та передала Києву документи, що це підтверджують.