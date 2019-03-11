На Донбассе в руки украинских правоохранителей попали шесть российских наемников

В зоне Операции Объединенных сил украинские правоохранители задержали шестерых человек, которых подозревают в участии в составе российских вооруженных формирований .

Всех их доставили в отделы полиции, говорится в сообщении штаба ООС.

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Кроме того, в течение суток 9 марта представители Национальной полиции и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил остановили 631 правонарушение административного характера.

За это время правоохранители раскрыли 12 преступлений, среди которых одно убийство и незаконный оборот оружия и боеприпасов.

В штабе также отметили, что ситуация на линии разграничения остается контролируемой. Все контрольные пункты въезда-выезда работали в штатном режиме.

Отметим, недавно появилась информация о переходе бывшего заместителя командира полка "ДНР" Светланы Дрюк на сторону украинской армии.

В этом ей помогли украинские спецслужбы, с которыми она собственно сотрудничала. Также женщина рассказала о планах Кремля на Донбассе и передала Киеву документы, которые это подтверждают.