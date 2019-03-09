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      Боевик принес на позицию ОС автомат, рубли и документы

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      Боевик на Донбассе (иллюстративное фото)
      Боевик на Донбассе (иллюстративное фото) / Соцсети

      На Луганщине вблизи Северодонецка вдоль лесополосы к украинской позиции двигался один из боевиков. Это заметили воины Объединенных сил и в итоге его задержали, правда до этого он сумел еще спуститься в траншею. Событие произошло 9 марта.

      Как утверждают в пресс-центре Объединенных сил, боевик имел с собой автомат Калашникова АК-74, военный билет так называемой "Луганской народной республики", который был выдан в Алчевске, отпускной билет, справку о лечении в медицинской роте воинской части Л 74347 и другие подобные документы. Кроме того, у задержанного украинские воины обнаружили российские рубли.

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      Согласно паспорту, который также был с ним, мужчина является гражданином Украины, родился в 1976 году в Николаеве. Документ был выдан в 1992 году в Кадиевке (прежнее название – Стаханов) Луганской области. Место регистрации предателя Украины – также Кадиевка.

      Сейчас военные с ним проводят следственные действия, чтобы выяснить, причастен ли он к военным преступлениям вооруженных формирований России. В то же время украинские бойцы хотят узнать подробности участия в боевых действиях против украинского народа.

      Заметим, что с 8 марта на Донбассе начало действовать очередное перемирие, правда оккупанты его традиционно не соблюдаются. В частности, в первый день они использовали артиллерию калибра 152 миллиметра и высоко-калиберных минометы, в результате чего 5 украинских защитников получили ранения. А уже 9 марта пророссийские наемники дважды нарушали режим прекращения огня, при этом трижды применяя при обстрелах вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

      Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял украинские позиции в районе населенного пункта Лебединский из минометов калибра 120 миллиметров. А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из минометов калибров 120 и 82 миллиметра в районе села Крымское.

      Потерь среди украинских воинов нет. Информацию касательно оккупантов в штабе Объединенных сил сейчас уточняют. На обстрелы противника украинские военные каждый раз отвечали адекватным огнем.

       

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      Теги: Новости Украины Новости Луганска Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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