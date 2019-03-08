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      "Весеннее перемирие" на Донбассе: пророссийские наемники снова не придерживаются соглашений

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      На передовой продолжаются активные бои, террористы снова используют артиллерию калибра 152 миллиметра и высоко-калиберные минометы. Пятеро наших защитников получили ранения.

      Должно было заработать очередное "весеннее перемирие", правда именно с 8 марта, когда должна была бы наступить тишина, зафиксировали только один обстрел.

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      Среди тех, кто отражал атаки врага во время очередного перемирия оказался полк "АЗОВ". Несмотря на обстрелы чуть ли не из всех калибров, воины отбили атаки.

      Перемирие – это лишь одно слово. Как стреляли так и стреляют, может сделали короткую передышку на пару часов, а в основном – боевые действия ведутся дальше,
      – отметил военнослужащий полка НГУ "АЗОВ" Эйнар.

      Украинские защитники рассказывают, что пророссийские наемники не придерживаются установленного с полуночи перемирия.

      Что известно про "весеннее перемирие"?  Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы договорилась о введении с полуночи 8 марта режима перемирия на Донбассе. Однако, нет гарантий, что оккупационные войска России будут соблюдать договоренности и перестанут обстреливать позиции ВСУ и мирного населения региона. В частности, российская сторона отказалась от инициативы добавить инструменты, которые бы реально позволили контролировать прекращение огня.

      Сорвали перемирие в первые же минуты. Правда, сразу получили ответ. Для некоторых из террористов это оказался последний срыв договоренностей.

      Пытались работать вражеские снайперы, однако мы успешно с этим справились и ребята ликвидировали одного из них,
      – рассказал военнослужащий полка НГУ "АЗОВ" "Круглый".

      Воины Объединенных Сил предупреждают – мириться с обстрелами не собираются.

      Мы даем адекватный ответ на агрессию со стороны незаконных вооруженных формирований, а также стараемся проводить свои операции по ликвидации террористов тем вооружением, которое все же разрешено,
      – добавил военнослужащий "Круглый".

      Подразделение "Азова" прошло адские точки в российско-украинской войне. Все добровольцы, мотивированные защитой родины и личными историями.

      війна на донбасі передова новини з фронту
      Украинский защитник Эйнар

      "Я пришел в "АЗОВ" благодаря своему собрату Николаю, который также был участником ультрас Мариуполя "Ядра". Он в 2014 году пропал без вести. Это один из основных факторов, который мотивирует оставаться в подразделении и отомстить за своего друга", – рассказал военнослужащий полка НГУ "АЗОВ" Эйнар.

      7 марта российские оккупационные войска 18 раз обстреляли украинские позиции
      при этом 14 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате обстрелов 5 военных ВСУ получили ранения

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      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Оружие Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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