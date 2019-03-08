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      Война на Донбассе: 18 обстрелов, много раненых украинцев

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      Несмотря на режим тишины, оккупанты лупили всю ночь: много раненых украинцев
      Несмотря на режим тишины, оккупанты лупили всю ночь: много раненых украинцев / Фото из открытых источников

      В течение суток российские оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 14 раз применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В результате обстрелов 5 украинских военных получили ранения.

      Оккупанты обстреливали позиции наших войск из артиллерийских систем калибра 152 миллиметров и минометов калибров 120 и 82 миллиметров, потратив 119 боеприпасов, сообщили в пресс-штабе ООС.

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      В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг пять раз обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Водяное, вблизи села Гнутово и в районе населенного пункта Пески.

      В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 13 обстрелов по подразделениям украинских войск в районе села Крымское, вблизи населенного пункта Хутор Свободный, возле поселка городского типа Новотошковское и вблизи населенных пунктов Старый Айдар, Троицкое и Новозвановка. Кроме того, оккупанты обстреляли наши войска возле села Катериновка, в районе населенного пункта Зайцево и вблизи села Новолуганское.

      Ни один обстрел врага не остался без адекватного ответа огнем дежурных огневых средств Объединенных сил.

      По данным разведки, четыре оккупанта уничтожены, а 13 ранены. Также уничтожена боевая машина пехоты противника.

      По уточненным данным, сутками ранее вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Счастье, вследствие чего поврежден многоквартирный дом.

      Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины договорилась о введении с полуночи 8 марта режима тишины на Донбассе. Однако, нет никаких гарантий, что российские оккупационные войска будут соблюдать договоренности и перестанут обстреливать позиции ВСУ и мирное население региона.

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Новости России Украина – Россия Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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