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      Незважаючи на режим тиші, окупанти гатили цілу ніч: багато поранених українців

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      Незважаючи на режим тиші, окупанти гатили цілу ніч: багато поранених українців
      Незважаючи на режим тиші, окупанти гатили цілу ніч: багато поранених українців / Фото з відкритих джерел

      Протягом доби російські окупаційні війська 18 разів порушили режим припинення вогню, при цьому 14 разів застосувавали озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Унаслідок обстрілів 5 українських військових отримали поранення.

      Окупанти обстрілювали позиції наших військ із артилерійських систем калібру 152 міліметрів та мінометів калібрів 120 і 82 міліметрів, витративши 119 боєприпасів, повідомили у прес-штабі ООС.

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      У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог п'ять разів обстріляв наші позиції у районі населеного пункту Водяне, поблизу села Гнутове та у районі населеного пункту Піски.

      У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 13 обстрілів підрозділів українських військ у районі села Кримське, поблизу населеного пункту Хутір Вільний, біля селища міського типу Новотошківське та поблизу населених пунктів Старий Айдар, Троїцьке та Новозванівка. Крім того, окупанти обстріляли наши війська біля села Катеринівка, у районі населеного пункту Зайцеве та поблизу сселища Новолуганське.

      Жоден обстріл ворога не залишився без адекватної відповіді вогнем чергових вогневих засобів Об'єднаних сил.

      За даними розвідки, чотирьох окупантів знищено, а 13 поранено. Також знищено бойову машину піхоти противника.

      За уточненими даними, добою раніше збройні формування Російської Федерації обстріляли населений пункт Щастя, внаслідок чого пошкоджено багатоквартирний будинок.

      Підгрупа з безпеки Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України домовилася про введення з півночі 8 березня режиму тиші на Донбасі. Проте, немає жодних гарантій, що російські окупаційні війська будуть дотримуватися домовленості та перестануть обстрілювати позиції ЗСУ й мирного населення регіону.

       

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      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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