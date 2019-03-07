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      На Донбасі введуть режим тиші з 8 березня

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      З 8 березня на Донбасі введуть режим тиші
      З 8 березня на Донбасі введуть режим тиші / Фото з відкритих джерел

      Підгрупа з безпеки Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України домовилася про введення з півночі 8 березня режиму тиші на Донбасі.

      Режим припинення вогню вводиться безстроково, наголосив представник України в ТКГ Євген Марчук в ефірі "Прямого".

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      Проте, немає жодних гарантій, що російські окупаційні війська будуть дотримуватися домовленості та перестануть обстрілювати позиції ЗСУ й мирного населення регіону.

      Найголовніше – все-таки ми сьогодні домовилися і все сторони погодилися, що з нуля годин запускається режим тиші. Але, щоб не було дуже великих ілюзій, поки не буде гарантій з боку РФ і перш за все керівництва РФ пана Путіна або його представників, на превеликий жаль, на дуже великий оптимізм сподіватися не доводиться. М'яч на російській стороні,
      – заявив Марчук.

      Російська сторона погодилась на пропозицію про режим тиші. У свою чергу, українська сторона запропонувала не тільки ввести режим, а й додати інструменти, які би реально дозволили контролювати припинення вогню. Проте російська сторона відмовилася від такої ініціативи.

      Востаннє режим тиші на окупованому Донбасі був запроваджений з 29 грудня 2018 року – так зване "новорічне перемир'я". Проте, окупаційні війська Росії з першого дня не дотримувалися домовленостей та гатили по силах ЗСУ. Лише за останні дні на Донбасі загинув укрїнський захисник, ще кілька отримали поранення.

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      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Мінські домовленості
      Джерело: 24 Канал
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