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      На Донбассе введут режим тишины с 8 марта

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      С 8 марта на Донбассе введут режим тишины
      С 8 марта на Донбассе введут режим тишины / Фото из открытых источников

      Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о введении с полуночи 8 марта режима тишины на Донбассе.

      Режим прекращения огня вводится бессрочно, подчеркнул представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук в эфире "Прямого".

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      Однако нет никаких гарантий, что российские оккупационные войска будут соблюдать договоренности и перестанут обстреливать позиции ВСУ и мирное население региона.

      Самое главное – все-таки мы сегодня договорились и все стороны согласились, что с нуля часов запускается режим тишины. Но, чтобы не было слишком больших иллюзий, пока не будет гарантий со стороны РФ и прежде всего руководства РФ господина Путина или его представителей, к большому сожалению, на очень большой оптимизм надеяться не приходится. Мяч на российской стороне,
      – заявил Марчук.

      Российская сторона согласилась на предложение о режиме тишины. В свою очередь, украинская сторона предложила не только ввести режим, но и добавить инструменты, которые бы реально позволили контролировать прекращение огня. Однако российская сторона отказалась от такой инициативы.

      Последний режим тишины на оккупированном Донбассе был введен с 29 декабря 2018 года – так называемое "новогоднее перемирие". Однако, оккупационные войска России с первого дня не придерживались договоренностей и били по силам ВСУ. Только за последние дни на Донбассе погиб украинский защитник, еще несколько получили ранения.

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Минские договоренности Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 Канал
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