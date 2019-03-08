"Весняне перемир'я" на Донбасі: проросійські найманці знову не дотримуються угод

На передовій тривають активні бої, терористи знову використовують артилерію калібру 152 міліметри і високо-каліберні міномети. П'ятеро наших захисників отримали поранення.

Повинно було запрацювати чергове "весняне перемир'я", щоправда саме з 8 березня, коли мала б настати тиша, зафіксували лише один обстріл.

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Серед тих, хто відбивав атаки ворога під час чергового перемир'я опинився полк "АЗОВ". Попри обстріли трохи не з усіх калібрів, воїни відбили атаки.

Перемир'я – це лише одне слово. Як стріляли так і стріляють, може зробили короткий перепочинок на пару годин, а в основному – ведуться далі бойові дії,

– зазначив військовослужбовець полку НГУ "АЗОВ" Ейнар.

Українські захисники розповідають, що проросійські найманці не дотримуються встановленого з опівночі перемир'я.

Що відомо про "весняне перемир'я"? Підгрупа з безпеки Тристоронньої контактної групи домовилася про введення з півночі 8 березня режиму перемир'я на Донбасі. Проте, немає гарантій, що окупаційні війська Росії будуть дотримуватися домовленості та перестануть обстрілювати позиції ЗСУ й мирного населення регіону. Зокрема, російська сторона відмовилась від ініціативи додати інструменти, які би реально дозволили контролювати припинення вогню.

Зірвали перемир'я у перші ж хвилини. Щоправда, одразу отримали відповідь. Для декого з терористів це виявився останній зрив домовленостей.

Намагались працювати ворожі снайпери, проте ми успішно з цим справились і хлопці ліквідували одного з них,

– розповів військовослужбовець полку НГУ "АЗОВ" "Круглий".

Воїни Об'єднаних Сил попереджають – миритись з обстрілами не збираються.

Ми даємо адекватну відповідь на агресію з боку незаконних збройних формувань, а також намагаємось проводити свої операції з ліквідації терористів тим озброєнням, яке все ж таки дозволене,

– додав військовослужбовець "Круглий".

Підрозділ "Азову" пройшов пекельні точки в російсько-українській війні. Всі добровольці, вмотивовані захистом неньки й особистими історіями.



Український захисник Ейнар

"Прийшов я в "АЗОВ" завдяки своєму побратимові Миколі, який також був учасником ультрасу Маріуполя "Ядра". Він у 2014 році пропав без вісті. Це один з основних факторів, який мотивує залишатися в підрозділі і помститися за свого друга", – розповів військовослужбовець полку НГУ "АЗОВ" Ейнар.

7 березня російські окупаційні війська 18 разів обстріляли українські позиції , при цьому 14 разів застосувавали заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок обстрілів 5 військових ЗСУ отримали поранення