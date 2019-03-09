Бойовик приніс на позицію ОС автомат, рублі та документи

На Луганщині поблизу Сєверодонецька уздовж лісосмуги до української позиції рухався один із бойовиків. Це помітили воїни Об’єднаних сил і у підсумку його затримали, щоправда до цього він зумів ще спуститися у траншею. Подія сталася 9 березня.

Як переконують у прес-центрі Об’єднаних сил, бойовик мав з собою автомат Калашникова АК-74, військовий квиток так званої "Луганської народної республіки", що був виданим у Алчевську, відпускний квиток, довідку про лікування у медичній роті військової частини Л 74347 та інші подібні документи. Крім того, у затриманого українські воїни виявили російські рублі.

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Відповідно до паспорту, який також був з ним, чоловік є громадянином України, народився у 1976 році у Миколаєві. Документ було видано у 1992 році у Кадіївці (колишня назва – Стаханов) на Луганщині. Місце реєстрації зрадника України – також Кадіївка.

Наразі військові з ним проводять слідчі дії, аби з'ясувати, чи він є причетним до військових злочинів збройних формувань Росії. Водночас українські бійці хочуть дізнатися подробиці участі у бойових діях проти українського народу.

Зауважимо, що з 8 березня на Донбасі почало діяти чергове перемир’я, щоправда окупанти його традиційно не дотримуються. Зокрема, у перший день вони використали артилерію калібру 152 міліметри та високо-каліберні міномети, внаслідок чого 5 українських захисників отримали поранення. А вже 9 березня проросійські найманці двічі порушували режим припинення вогню, при цьому три рази застосуючи під час обстрілів озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв українські позиції у районі населеного пункту Лебединське з мінометів калібру 120 міліметрів.

А у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри у районі села Кримське.

Втрат серед українських воїнів немає. Інформацію щодо окупантів у штабі Обєднаних сил зараз уточнюють. На обстріли противника українські військові щоразу відповідали адекватним вогнем.