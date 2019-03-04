Экс-заместитель командира полка "ДНР" перешла на сторону ВСУ: женщина рассказала о планах Кремля

Бывшая заместитель командира полка "ДНР" Светлана Дрюк перешла на сторону украинской армии. В этом ей помогли украинские спецслужбы.

Светлану Дрюк называли "народным героем Новороссии", ее сделали прообразом главной героини первого пропагандистского кинофильма "Ополченочка", говорится в сюжете "ТСН.Неделя."

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В последнее время Светлана Дрюк тайно сотрудничала с украинскими спецслужбами. Она сообщила своему экс-командованию, что едет по личным делам в Ростов-на-Дону. На самом деле, в это время женщина вместе с детьми перешла на подконтрольную Украине территорию. В этом ей помогли украинские спецслужбы.

Сейчас мои родные будут настроены против меня, но я думаю, что со временем они поймут, почему я поступила именно так,

– отметила Светлана.

Дрюк рассказала, что Россия испытывает в ОРДЛО новые танки Т-72Б3. Россияне эту информацию держали в секрете. Однако, Светлана направила в Украину документы, подтверждающие этот факт, а также то, что Россия перевозит самую новую технику на оккупированный Донбасс. Несколько именно таких машин было взорвано на полигоне в Торезе Донецкой области незадолго до ее побега.

8 подорванных танков одновременно – для оккупантов такой салют был шоком,

– говорится в сюжете.

На своей высокой должности Светлана получила доступ информации о том, как Россия собирается вводить армию на украинскую территорию. Дрюк рассказала, что уже есть подготовленные документы на людей, которые "придут через 4 часа после сообщения". В каждой военные части так называемых "ДНР" и "ЛНР" есть пункт приема личного состава. На базе 1 такого полка за считанные часы должны развернуться 3 российских. То есть это около 100 000 тысяч солдат.

Светлана заявила о том, что готова свидетельствовать о российской агрессии в суде в Гааге и вернуться на Донбасс и воевать с другой стороны фронта.

Скажут автомат взять – возьму. Скажут сесть на танк – сяду. На украинский танк,

– заявила экс-боевик.

К слову, Россия ворует из оккупированных районов Донбасса уголь и поставляет его в Турцию и другие страны Европы. Для того чтобы это было возможно РФ подделывает документы, якобы уголь российский.