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      Экс-заместитель командира полка "ДНР" перешла на сторону ВСУ: женщина рассказала о планах Кремля

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      Экс-заместитель командира полка "ДНР" перешла на сторону ВСУ
      Экс-заместитель командира полка "ДНР" перешла на сторону ВСУ / Скриншот из сюжета "ТСН.Неделя"

      Бывшая заместитель командира полка "ДНР" Светлана Дрюк перешла на сторону украинской армии. В этом ей помогли украинские спецслужбы.

      Светлану Дрюк называли "народным героем Новороссии", ее сделали прообразом главной героини первого пропагандистского кинофильма "Ополченочка", говорится в сюжете "ТСН.Неделя."

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      В последнее время Светлана Дрюк тайно сотрудничала с украинскими спецслужбами. Она сообщила своему экс-командованию, что едет по личным делам в Ростов-на-Дону. На самом деле, в это время женщина вместе с детьми перешла на подконтрольную Украине территорию. В этом ей помогли украинские спецслужбы.

      Сейчас мои родные будут настроены против меня, но я думаю, что со временем они поймут, почему я поступила именно так,
      – отметила Светлана.

      Дрюк рассказала, что Россия испытывает в ОРДЛО новые танки Т-72Б3. Россияне эту информацию держали в секрете. Однако, Светлана направила в Украину документы, подтверждающие этот факт, а также то, что Россия перевозит самую новую технику на оккупированный Донбасс. Несколько именно таких машин было взорвано на полигоне в Торезе Донецкой области незадолго до ее побега.

      8 подорванных танков одновременно – для оккупантов такой салют был шоком,
      – говорится в сюжете.

      На своей высокой должности Светлана получила доступ информации о том, как Россия собирается вводить армию на украинскую территорию. Дрюк рассказала, что уже есть подготовленные документы на людей, которые "придут через 4 часа после сообщения". В каждой военные части так называемых "ДНР" и "ЛНР" есть пункт приема личного состава. На базе 1 такого полка за считанные часы должны развернуться 3 российских. То есть это около 100 000 тысяч солдат.

      Светлана заявила о том, что готова свидетельствовать о российской агрессии в суде в Гааге и вернуться на Донбасс и воевать с другой стороны фронта.

      Скажут автомат взять – возьму. Скажут сесть на танк – сяду. На украинский танк,
      – заявила экс-боевик.

      К слову, Россия ворует из оккупированных районов Донбасса уголь и поставляет его в Турцию и другие страны Европы. Для того чтобы это было возможно РФ подделывает документы, якобы уголь российский.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Оружие
      Источник: 24 Канал
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