Украинские военные сбили российский беспилотник на Донбассе: фото

Украинские защитники сбили российский беспилотный летательный аппарат, который проводил разведку наших позиций на направлении Первомайск–Северодонецк– Сватово.

Об этом информирует штаб ООС.

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16 августа, силами и средствами противовоздушной обороны Объединенных сил был зафиксирован беспилотный летательный аппарат российских оккупационных войск. Сразу же дежурные средства ПВО были приведены в боеготовность. После подтверждения работы беспилотника радиолокационными станциями, цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Объединенных сил,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обследования военные определили, что беспилотник оборудован камерой с 12 объективами для проведения панорамной аэрофото- и видеосъемки с возможностью передачи собранной информации на пункт управления в режиме реального времени.

Защитники обнаружили, что оптико-электронная система аппарата была изготовлена в РФ компанией, которая находится под действием санкций США.

Ориентировочная стоимость одной камеры составляет больше 100 тысяч долларов.

"Таким образом, Российская Федерация продолжает осуществлять поиск новых форм и способов применения новых образцов вооружения и военной техники в реальных боевых условиях на территории Украины", – добавили в штабе ООС.