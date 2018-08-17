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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Сутки на фронте: оккупанты 30 раз открывали огонь по украинским позициям

25 Читати новину українською
Сутки в зоне проведения ООС: боевики 30 раз открывали огонь по украинским позициям
Сутки в зоне проведения ООС: боевики 30 раз открывали огонь по украинским позициям / 112.ua

На протяжении прошлых суток, 16 августа, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Впрочем, противник 30 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 5 раз из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.

Об этом информирует штаб ООС.

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Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из вооружения БМП. Оккупанты применяли также реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и минометы калибром 120 и 82 миллиметра,
– говорится в утреннем возведении.

Отмечается, что обстрелы осуществляли по защитникам Крымского, Новозвановки, Светлодарска, Луганского, Новгородского, Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Вместе с этим, противник обстрелял из "Градов" и 120-миллиметровых минометов защитников Светлодарска, а из минометов калибром 82 миллиметра – защитников Крымского, Луганского и Новгородского.

К счастью, потерь среди украинских защитников нет.

По данным разведки, двое оккупантов получили ранения.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Новости политики
Источник: 24 канал
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