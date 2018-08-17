Доба на фронті: окупанти 30 разів відкривали вогонь по українських позиціях

Упродовж минулої доби, 16 серпня, ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою. Втім, противник 30 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 5 разів із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Про це інформує штаб ООС.

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Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках – із озброєння БМП. Окупанти застосовували також реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" та міномети калібром 120 та 82 міліметри,

– йдеться у ранковому зведенні.

Зазначається, що обстріли здійснювали по захисниках Кримського, Новозванівки, Світлодарська, Луганського, Новгородського, Красногорівки, Мар’їнки, Новотроїцького, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Разом із цим, противник обстріляв із "Градів" та 120-міліметрових мінометів захисників Світлодарська, а із мінометів калібром 82 міліметри – захисників Кримського, Луганського та Новгородського.

На щастя, втрат серед українських оборонців немає.

За даними розвідки, двоє окупантів отримали поранення.