08:43
17 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
28°C 17°C
  • субота
    30°C 18°C
  • неділя
    31°C 18°C
  • понеділок
    28°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, 16 серпня
Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини
Вєсті.UA
19:20, 16 серпня
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, 15 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Доба на фронті: окупанти 30 разів відкривали вогонь по українських позиціях

34 Читать новость на русском
Доба в зоні проведення ООС: бойовики 30 разів відкривали вогонь по українських позиціях
Доба в зоні проведення ООС: бойовики 30 разів відкривали вогонь по українських позиціях / 112.ua

Упродовж минулої доби, 16 серпня, ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою. Втім, противник 30 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 5 разів із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Про це інформує штаб ООС.

Читайте також: Що змінилось за 100 днів Операції Об'єднаних сил

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках – із озброєння БМП. Окупанти застосовували також реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" та міномети калібром 120 та 82 міліметри,
– йдеться у ранковому зведенні.

Зазначається, що обстріли здійснювали по захисниках Кримського, Новозванівки, Світлодарська, Луганського, Новгородського, Красногорівки, Мар’їнки, Новотроїцького, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Разом із цим, противник обстріляв із "Градів" та 120-міліметрових мінометів захисників Світлодарська, а із мінометів калібром 82 міліметри – захисників Кримського, Луганського та Новгородського.

На щастя, втрат серед українських оборонців немає.

За даними розвідки, двоє окупантів отримали поранення.

 

Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як уберегтись від алергії
15 серпня, 17:30 Як уберегтись від алергії
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Майстрині з усіх куточків країни показали сучасну ляльку-мотанку
 5 серпня 2011 , 09:03
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Манчестер Сіті обіграв Шахтар у Лізі чемпіонів
 26 вересня 2017 , 23:38
Топ-новини: Динамо перервало серію невдач в УПЛ, Гвардіола відірвався від Моурінью на 8 очок
 6 листопада 2017 , 07:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук