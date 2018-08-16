Що змінилось за 100 днів Операції Об'єднаних сил

16 серпня минає 100 днів, відколи на фронті почалася Операція Об'єднаних сил. Вона прийшла на заміну АТО, яку оголосили від початку українсько-російської війни. Якщо АТО стримувала ворога, то мета ООС – звільнити територію України від російських окупаційних військ та захищати територіальну цілісність країни.

Перші тижні Операції Об'єднаних сил проходили під канонаду обстрілів з боку терористів з усіх калібрів.

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Вони ніби вирішили артилерією та танками перевірити, чи змінилось щось в лавах українських Збройних Сил із введенням нового формату. Змінилось. Але навряд терористи зраділи таким змінам. Вогонь у відповідь наші армійці відкривають миттєво, без багатьох узгоджень із різноманітними штабами, як було під час АТО.

Об'єднані сили відповідають з усіх калібрів, наявних сил і засобів,

– заявив командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергій Наєв.

В результаті, за даними української розвідки, бойовики за 100 днів ООС не дорахувались 247 борців за "рузькій мір" та ще 427 поранило. За три з половиною місяці Операції Об'єднаних сил вдалось повернути під український контроль декілька населених пунктів.

Дозволило взяти під контроль, з урахуванням населених пунктів, близько 15 квадратних кілометрів української території. Але, насправді, кожен квадратний метр повертається у боротьбі завдяки мужності та рішучості наших воїнів, які стримують зухвалі провокації противника,

– наголосив Наєв.

Найзапекліші бої були після звільнення селища Південне, що під окупованою Горлівкою.

Розпочинаючи із початку квітня місяця, противник періодично – раз або два рази на тиждень – заходив у цей населенний пункт, показуючи свою військову присутність, перевіряючи місцевих жителів. Було прийнято рішення про взяття під контроль даного населеного пункту,

– розповів командир 24-ї бригади імені короля Данила ЗСУ Валерій Гудзь.

Потужні бої у Південному тривали місяць. За цей час бойовики майже вщент знищили село – цілі хати можна перелічити на пальцях однієї руки. І хоча інтенсивність обстрілів цієї ділянки фронту зменшилась, тиші тут немає. Вже у червні у штабі Об'єднаних сил повідомили, що під український прапор повернули ще один населений пункт – Золоте-4.

Раніше, Золоте-4, як і Південне, було у так званій сірій зоні, що дозволяло диверсійним групам бойовиків постійно сюди навідуватись.

Крім того, за наказом командувача Об'єднаного штабу генерала Сергія Наєва на Донбасі значно зменшили кількість блокпостів біля тилових населених пунктів – із 147 до 43. Це полеглило життя цивільним, які часто стояли у кілометрових чергах на цих постах.