Росія перетворила Донбас на полігон для випробування новітньої військової техніки

Російська Федерація перетворила український окупований Донбас на полігон для випробування новітньої військової техніки. А це становить величезну загрозу, адже тоді наші міста і селища можна вважати обраними як навчальні цілі.

Про це розповів кореспондент 24 каналу у прямому ефірі.

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Все, що завозить Росія на окупований Донбас під виглядом конвоїв гуманітарної допомоги, в будь-якому випадку становить загрозу для України. Якби терористи використовували лише ті запаси спорядження і боєприпасів, які вони мали на захоплених територіях, то за 4 роки війни в них закінчилися б навіть патрони.

Якщо говорити про зафіксований рух російських конвоїв на окупованому Донбасі, то зазначимо, що один такий КамАЗ може перевозити 6 тонн ваги, а це близько 450 мін 120-го калібру або сотні ящиків з набоями.

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Частина вантажівок можливо дійсно везе певну гуманітарну допомогу мешканцям окупованих територій, проте варто зазначити, що динаміка тих подій, які відбуваються на фронті, завжди залежить від цих конвоїв. Адже військові говорять: "Якщо ворог почав рідше стріляти, то в них закінчуються боєприпаси". Відповідно після цього з’являються новини, що на Донбас зайшла колона вантажівок. І через тиждень-два ворог починає знову набагато частіше стріляти.

За останні два тижні можна було спостерігати так зване "хлібне перемир’я", бо російські бійці хоч стріляли постійно, але набагато рідше. Додамо, що дані штабу ООС не завжди передають повну картину російсько-української війни. Більше того, наразі ворог почав використовувати ствольну артилерію 122-міліметрового калібру, а днями відбувалися обстріли з "Градів".

Але з початку дії Операції об’єднаних сил ворог має діяти дещо обережніше, тому що зараз Україна має можливість відповідати навіть на дальні обстріли.