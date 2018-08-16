Загострення на Донбасі: окупанти вдались до нечуваної провокації

Проросійські бойовики вперше за майже три місяці обстріляли позиції українських захисників вздовж лінії фронту на Донбасі із "Градів".

Про це ввечері 16 серпня йдеться у зведенні української сторони Спільного центру контролю та координації (СЦКК).

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Сьогодні, 16 серпня 2018 року, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Об’єднаних сил в районі міста Світлодарська із застосуванням реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град",

– йдеться у повідомленні СЦКК, яке поширила прес-служба Операції Об'єднаних сил.

Відомо, що обстріл почався приблизно о 1-й ночі зі сторони окупованого Дебальцевого. Загалом у бік позицій ООС було випущено 13 реактивних снарядів калібром 122 міліметри.

Окупанти також відкривали вогонь зі 120-міліметрових мінометів.

У СЦКК зазначають, що це вперше за останні майже три місяці найманці стріляли з "Градів". Востаннє вони стріляли з реактивних систем залпового вогню 20 травня в районі Авдіївки.

Напередодні начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що ЗСУ готуються до відбиття повномасштабної агресії російських окупантів.