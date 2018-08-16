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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Чиста українізація": як українські військові "тролять" бойовиків на Донбасі

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Війьковий 24 ОМБр Роман Карапінка
Війьковий 24 ОМБр Роман Карапінка / 24 канал

Військовий 24 ОМБр ім. Данила Галицького Роман Карапінка розповів, як їхня бригада близько місяця щодня по 3 години надокучала бойовикам, вмикаючи їм гімн України та фольклорні пісні.

Про це йдеться в інтерв’ю Катерини Петренко для 24 каналу: Штурм найближчим часом – це більш ніж реально, – боєць 24 бригади.

У нашого товариша волонтери – музиканти, які надіслали нам стоватну колоночку. Така хороша. І акустика прекрасна. От ми ворогам місяць день у день вмикали о шостій ранку гімн України. І три години проводили для них чисту українізацію. Ти просто не уявляєш, як це їх кумарило!
 розповів боєць.

Також військовий зазначив, що інколи "тролили" російських кадровиків, пустивши червоний сигнал з криком "Уперед в атаку!"

"А потім стежили через тепловізор за їхнім смішним переміщенням. Знаєш, що дивувало? У них геть немає злагодженої роботи! Але це не розповсюджується на окремі підрозділи. Бо коли ми стикалися з батальйоном "Сомалі", була трішки інша робота... Ті ніколи не працюють впусту", – додав Карапінка.

Читайте також: Росія збільшила кількість кадрових офіцерів-розвідників на Донбасі: відома причина

Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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