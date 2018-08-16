"Чистая украинизация": как украинские военные "троллят" боевиков на Донбассе

Военный 24 ОМБр им. Данила Галицкого Роман Карапинка рассказал, как их бригада около месяца ежедневно по 3 часа надоедала боевикам, включая им гимн Украины и фольклорные песни.

Об этом говорится в интервью Екатерины Петренко для 24 канала: Штурм в ближайшее время – это более чем реально, – боец ​​24 бригады.

У нашего товарища волонтеры – музыканты, которые прислали нам стоватную колоночку. Такая хорошая. И акустика прекрасная. Вот мы врагам месяц день в день включали в шесть утра гимн Украины. И 3 часа проводили для них чистую украинизацию. Ты просто не представляешь, как это их кумарило!

– рассказал боец.

Также военный отметил, что иногда "троллили" российских кадровиков, пустив красный сигнал с криком "Вперед в атаку!"

"А потом следили через тепловизор за их смешным перемещением. Знаешь, что удивляло? У них вообще нет слаженной работы! Но это не распространяется на отдельные подразделения. Потому что когда мы сталкивались с батальоном "Сомали", была немного другая работа ... Те никогда не работают впустую", – добавил Карапинка.

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