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Обострение на Донбассе: оккупанты прибегли к неслыханной провокации

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Оккупанты впервые за почти три месяца стреляли из "Градов"
Оккупанты впервые за почти три месяца стреляли из "Градов" / Фото из открытых источников (Иллюстрация)

Пророссийские боевики впервые за почти три месяца обстреляли позиции украинских защитников вдоль линии фронта на Донбассе из "Градов".

Об этом вечером 16 августа говорится в сводке украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

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Сегодня, 16 августа 2018 года, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Объединенных сил в районе города Светлодарска с применением реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град",
– говорится в сообщении СЦКК, которое распространила пресс-служба Операции Объединенных сил.

Известно, что обстрел начался примерно в 1 ночи со стороны оккупированного Дебальцева. В общем в сторону позиций ООС было выпущено 13 реактивных снарядов калибром 122 миллиметра.

Оккупанты также открывали огонь из 120-миллиметровых минометов.

В СЦКК отмечают, что это впервые за последние почти три месяца наемники стреляли из "Градов". Последний раз они стреляли из реактивных систем залпового огня 20 мая в районе Авдеевки.

Накануне начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что ВСУ готовятся к отражению полномасштабной агрессии российских оккупантов.

Теги: Новости Украины Оружие Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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