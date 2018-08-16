Россия превратила Донбасс на полигон для испытания новой военной техники

Российская Федерация превратила украинский оккупированный Донбасс на полигон для испытания новой военной техники. А это составляет огромную угрозу, ведь тогда наши города и поселки можно считать избранными как учебные цели.

Об этом рассказал корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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Все, что завозит Россия на оккупированный Донбасс под видом конвоев гуманитарной помощи, в любом случае представляет угрозу для Украины. Если бы террористы использовали только те запасы снаряжения и боеприпасов, которые они имели на захваченных территориях, то за 4 года войны у них закончились бы даже патроны.

Если говорить о зафиксированном движении российских конвоев на оккупированном Донбассе, то отметим, что один такой КамАЗ может перевозить 6 тонн веса, а это около 450 мин 120-го калибра или сотни ящиков с патронами.

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Часть грузовиков возможно действительно везет определенную гуманитарную помощь жителям оккупированных территорий, однако стоит отметить, что динамика тех событий, которые происходят на фронте, всегда зависит от этих конвоев. Ведь военные говорят: "Если враг начал реже стрелять, то у них заканчиваются боеприпасы". Соответственно после этого появляются новости, что на Донбасс зашла колонна грузовиков. И через неделю-две враг начинает снова гораздо чаще стрелять.

За последние две недели можно было наблюдать так называемое "хлебное перемирие", поскольку российские бойцы хоть стреляли постоянно, но гораздо реже. Добавим, что данные штаба ООС не всегда передают полную картину российско-украинской войны. Более того, сейчас враг начал использовать ствольную артиллерию 122-миллиметрового калибра, а на днях происходили обстрелы из "Градов".

Но с начала действия Операции объединенных сил враг должен действовать несколько осторожнее, потому что сейчас Украина имеет возможность отвечать даже на дальние обстрелы.