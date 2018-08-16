Что изменилось за 100 дней Операции Объединенных сил

16 августа исполняется 100 дней, как на фронте началась Операция Объединенных сил. Она пришла на замену АТО, которую объявили с начала украинско-российской войны. Если АТО сдерживала врага, то цель ООС – освободить территорию Украины от российских оккупационных войск и защищать территориальную целостность страны.

Первые недели Операции Объединенных сил проходили под канонаду обстрелов со стороны террористов из всех калибров.

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Они будто решили артиллерией и танками проверить, изменилось ли что-то в рядах украинских Вооруженных Сил с введением нового формата. Изменилось. Но вряд ли террористы обрадовались таким изменениям. Огонь в ответ наши армейцы открывают мгновенно, без многих согласований с различными штабами, как было во время АТО.

Объединенные силы отвечают из всех калибров, имеющихся сил и средств,

– заявил командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Наев.

В результате, по данным украинской разведки, боевики за 100 дней ООС не досчитались 247 борцов за "русский мир" и еще 427 ранило. За три с половиной месяца Операции Объединенных сил удалось вернуть под украинский контроль несколько населенных пунктов.

Позволило взять под контроль, с учетом населенных пунктов, около 15 квадратных километров украинской территории. Но, на самом деле, каждый квадратный метр возвращается в борьбе благодаря мужеству и решимости наших воинов, которые сдерживают дерзкие провокации противника,

– подчеркнул Наев.

Самые ожесточенные бои были после освобождения поселка Пивденный, что под оккупированной Горловкой.

Начиная с начала апреля месяца, противник периодически – раз или два раза в неделю – заходил в этот населенный пункт, показывая свое военное присутствие, проверяя местных жителей. Было принято решение о взятии под контроль данного населенного пункта,

– рассказал командир 24-й бригады имени короля Даниила ВСУ Валерий Гудзь.

Мощные бои в Пивденном длились месяц. За это время боевики почти полностью уничтожили деревню – целые дома можно пересчитать на пальцах одной руки. И хотя интенсивность обстрелов этого участка фронта уменьшилась, тишины здесь нет. Уже в июне в штабе Объединенных сил сообщили, что под украинский флаг вернули еще один населенный пункт Золотое-4.

Раньше Золотое-4, как и Пивденное, было в так называемой серой зоне, что позволяло диверсионным группам боевиков постоянно сюда наведываться.

Кроме того, по приказу командующего Объединенного штаба генерала Сергея Наева на Донбассе значительно уменьшили количество блокпостов возле тыловых населенных пунктов – с 147 до 43. Это облегчило жизнь гражданским, которые часто стояли в километровых очередях на этих постах.