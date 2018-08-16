22:50
16 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 19°C
  • пятница
    29°C 18°C
  • суббота
    30°C 18°C
  • воскресенье
    31°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, сегодня
Вести.UA. Таланты Савченко в изоляторе. Очередной позор главы Николаевской области
Вєсті.UA
19:25, сегодня
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, 15 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Что изменилось за 100 дней Операции Объединенных сил

85 Читати новину українською

16 августа исполняется 100 дней, как на фронте началась Операция Объединенных сил. Она пришла на замену АТО, которую объявили с начала украинско-российской войны. Если АТО сдерживала врага, то цель ООС – освободить территорию Украины от российских оккупационных войск и защищать территориальную целостность страны.

Первые недели Операции Объединенных сил проходили под канонаду обстрелов со стороны террористов из всех калибров.

Читайте также: Россия превратила Донбасс в полигон для испытания новейшей военной техники

Они будто решили артиллерией и танками проверить, изменилось ли что-то в рядах украинских Вооруженных Сил с введением нового формата. Изменилось. Но вряд ли террористы обрадовались таким изменениям. Огонь в ответ наши армейцы открывают мгновенно, без многих согласований с различными штабами, как было во время АТО.

Объединенные силы отвечают из всех калибров, имеющихся сил и средств,
– заявил командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Наев.

В результате, по данным украинской разведки, боевики за 100 дней ООС не досчитались 247 борцов за "русский мир" и еще 427 ранило. За три с половиной месяца Операции Объединенных сил удалось вернуть под украинский контроль несколько населенных пунктов.

Позволило взять под контроль, с учетом населенных пунктов, около 15 квадратных километров украинской территории. Но, на самом деле, каждый квадратный метр возвращается в борьбе благодаря мужеству и решимости наших воинов, которые сдерживают дерзкие провокации противника,
– подчеркнул Наев.

Самые ожесточенные бои были после освобождения поселка Пивденный, что под оккупированной Горловкой.

Начиная с начала апреля месяца, противник периодически – раз или два раза в неделю – заходил в этот населенный пункт, показывая свое военное присутствие, проверяя местных жителей. Было принято решение о взятии под контроль данного населенного пункта,
– рассказал командир 24-й бригады имени короля Даниила ВСУ Валерий Гудзь.

Мощные бои в Пивденном длились месяц. За это время боевики почти полностью уничтожили деревню – целые дома можно пересчитать на пальцах одной руки. И хотя интенсивность обстрелов этого участка фронта уменьшилась, тишины здесь нет. Уже в июне в штабе Объединенных сил сообщили, что под украинский флаг вернули еще один населенный пункт Золотое-4.

Раньше Золотое-4, как и Пивденное, было в так называемой серой зоне, что позволяло диверсионным группам боевиков постоянно сюда наведываться.

Кроме того, по приказу командующего Объединенного штаба генерала Сергея Наева на Донбассе значительно уменьшили количество блокпостов возле тыловых населенных пунктов – с 147 до 43. Это облегчило жизнь гражданским, которые часто стояли в километровых очередях на этих постах.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Примусова мобілізація та покарання: як у "ДНР" готуються до Дня Незалежності
сегодня, 22:00 Примусова мобілізація та покарання: як у "ДНР" готуються до Дня Незалежності
Олексій Чибісов
5 полезных вещей от Xiaomi, которые вас удивят
сегодня, 21:07 5 полезных вещей от Xiaomi, которые вас удивят
Как уберечься от аллергии
15 августа, 17:35 Как уберечься от аллергии
Президенту можна все: скільки мільярдів Порошенко заборгував державі
сегодня, 20:00 Президенту можна все: скільки мільярдів Порошенко заборгував державі
Дмитро Гнап
Самые комфортные для жизни города мира: рейтинг от The Economist
сегодня, 19:45 Самые комфортные для жизни города мира: рейтинг от The Economist
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
После расстрелов на Майдане экс-вице-спикер вывел в Россию 7 миллионов долларов
 28 октября 2015 , 19:17
Когда провозгласят автокефалию УПЦ, благодарить нужно будет и патриарха Кирилла, – Портников
 29 июля , 09:55
Легионер "Динамо" выразил желание заиграть за сборную Украины
 21 июля 2016 , 23:42
"Динамо" назвало "Наполи" цену за Ярмоленко
 2 января 2017 , 13:59
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук