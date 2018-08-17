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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Українські військові збили російський безпілотник на Донбасі: фото

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Українські оборонці збили у небі над своїйми позиціями російський безпілотник
Українські оборонці збили у небі над своїйми позиціями російський безпілотник / прес-служба ООС

Українські оборонці збили російський безпілотний літальний апарат, який проводив розвідку наших позицій на напрямку Первомайськ–Сєвєродонецьк– Сватово.

Про це інформує штаб ООС.

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16 серпня, силами і засобами протиповітряної оборони Об'єднаних сил було зафіксовано безпілотний літальний апарат російських окупаційних військ. Одразу ж чергові засоби ППО були приведені у боєготовність. Після підтвердження роботи безпілотника радіолокаційними станціями, ціль було знищено вогневим підрозділом протиповітряної оборони Об'єднаних сил,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході обстеження військові визначили, що безпілотник, обладнаний камерою із 12 об'єктивами для проведення панорамної аерофото- і відео зйомки з можливістю передачі зібраної інформації на пункт управління в режимі реального часу.

Оборонці виявили, що оптико-електронна система апарату була вироблена у РФ компанією, яка перебуває під дією санкцій США.

Орієнтовна вартість лише однієї камери становить більше 100 тисяч доларів.

"Таким чином, Російська Федерація продовжує здійснювати пошук нових форм та способів застосування новітніх зразків озброєння та військової техніки в реальних бойових умовах на території України", – додали в штабі ООС.

 

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України Війна на Донбасі авіація Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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