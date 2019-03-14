13:32
14 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Штатний священик "Роскосмосу". Галкін готував теракт проти Кіркорова
      Вєсті Кремля
      22:19, 13 березня
      Вєсті. UA: Секрет багатства Ахметова. Як боротися з привидами комунізму
      Вєсті.UA
      19:22, 13 березня
      Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Спорт під час війни
      Згадати все
      21:25, 13 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Військові збили на Донбасі ворожий безпілотник і вказали на підлість бойовиків: фото

      611 Читать новость на русском
      Збитий ворожий безпілотник
      Збитий ворожий безпілотник / Фото з соцмереж

      Українські оборонці збили безпілотник окупантів поблизу селища Водяне на Донбасі. Так, на Маріупольському напрямку противник для розвідки використав квадрокоптер "Фантом-4".

      Проросійські бойовики на Донбасі використовують "весняне перемир’я" для того, щоб усіма можливими засобами вести розвідку. Про таку підступність ворога повідомляють у штабі Операції Об’єднаних сил.

      Читайте також: Прикордонники спіймали бойовика, який хотів пробратись в Україну: фото

      Так, противник намагався використати безпілотник на Маріупольському напрямку з метою уточнення побудови системи оборони підрозділів ООС.

      Збили сучасний квадрокоптер окупантів поблизу Водяного. Техніку вже передали фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення зібраної безпілотником інформації, зокрема, – і про колишніх власників.

      Зазначимо, це – не поодинокий випадок використання проросійськими бойовиками безпілотників для шпигування. Останнім часом випадки використання такої техніки ворогом значно почастішали. Зокрема, на початку січня українські військові взагалі знищили такий апарат поблизу режимного об’єкта ЗСУ.

      Проросійські бойовики все частіше застосовують безпілотники для шпигування:
      blog_ava
      Яким був Стівен Хокінг: життя видатного фізика у фотографіях
      сьогодні
      3865
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини Донецька
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Алжирский майдан и Путин: почему Россия все больше становится Африкой
      сьогодні , 13:00 Алжирский майдан и Путин: почему Россия все больше становится Африкой
      Іван Яковина 155
      Перерости національну свідомість пубертатного періоду
      сьогодні , 12:52 Перерости національну свідомість пубертатного періоду
      Дмитро Щебетюк 50
      Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      13 березня , 07:00 Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      Яким був Стівен Хокінг: життя видатного фізика у фотографіях
      сьогодні , 10:02 Яким був Стівен Хокінг: життя видатного фізика у фотографіях
      3865
      День добровольця: що потрібно знати про українських воїнів
      сьогодні , 09:15 День добровольця: що потрібно знати про українських воїнів
      Євгенія Мазур 587
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук