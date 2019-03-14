Військові збили на Донбасі ворожий безпілотник і вказали на підлість бойовиків: фото

Українські оборонці збили безпілотник окупантів поблизу селища Водяне на Донбасі. Так, на Маріупольському напрямку противник для розвідки використав квадрокоптер "Фантом-4".

Проросійські бойовики на Донбасі використовують "весняне перемир’я" для того, щоб усіма можливими засобами вести розвідку. Про таку підступність ворога повідомляють у штабі Операції Об’єднаних сил.

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Так, противник намагався використати безпілотник на Маріупольському напрямку з метою уточнення побудови системи оборони підрозділів ООС.

Збили сучасний квадрокоптер окупантів поблизу Водяного. Техніку вже передали фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення зібраної безпілотником інформації, зокрема, – і про колишніх власників.

Зазначимо, це – не поодинокий випадок використання проросійськими бойовиками безпілотників для шпигування. Останнім часом випадки використання такої техніки ворогом значно почастішали. Зокрема, на початку січня українські військові взагалі знищили такий апарат поблизу режимного об’єкта ЗСУ.