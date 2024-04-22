Офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко розповів 24 Каналу, що інтенсивність бойових дій дуже велика. Водночас противник зазнає серйозних втрат під час спроб штурму.

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Яка ситуація у місті

Окупанти зазнають втрат під час штурмів Часового Яру, Іванівського, Богданівки, а також на інших напрямках Бахмута – це Білогорівка, Виїмка, Верхньокам'янка. З огляду на такі активні дії, зрозуміло, що противник уже почав свій наступ.

Почався широкомасштабний наступ, тому що противник кидає всі сили на Часів Яр, фіксується величезна кількість застосування армійської авіації – це сотні ФАБів щодня. Мовиться не тільки по місту, а взагалі по всій лінії фронту,

– розповів майор НГУ.

Отже, не варто говорити про підготовку до наступу, адже він вже триває. Питання тільки в тому, що буде далі.

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Військові збирають кошти, щоб виконувати бойові завдання вночі

Один із підрозділів бригади "Рубіж", а саме рота розвідки спеціального призначення, проводить збір на закупівлю обладнання для ведення бойових дій вночі. Зокрема мовиться про прилади нічного бачення, пристрої зниження звуку пострілу для того, щоб не було видно спалахів вночі, лазерні цілевказівники та загалом великий спектр технічних засобів, який допоможе розвідникам ефективніше знищувати противника.

Крім цього, проводиться збір на засоби радіоелектронної боротьби, адже РЕБ – це те, що зараз може протидіяти навалі російських FPV- дронів і коптерів,

– зауважив офіцер.

Важливо! Кожен може долучитися до збору та допомогти нашим захисникам знищувати ворога. Ціль: 3 500 000.00. Номер картки банки – 5375 4112 1520 0325. Посилання на банку.

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