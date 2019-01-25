09:48
25 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гідна компанія для Януковича. Податок на фітнес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:54, 24 січня
      Вєсті.UA: Чим ризикує Зеленський. Судний день Януковича
      Вєсті.UA
      19:51, 24 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Українські військові збили у небі над Приазов'ям безпілотник окупантів: відео

      1450 Читать новость на русском
      Безпілотник окупантів
      Безпілотник окупантів / скрін із відео

      Українські військові 23 січня за допомогою радіотехнічних засобів виявили в небі Приазов'я безпілотник окупантів. Ворог застосував дрон у цілях розвідки.

      Дрони такого типу виробляє Російська Федерація, зазначають у штабі ООС.

      Читайте також: Українські військові на Донбасі збили безпілотник бойовиків із "сюрпризом": відео

      Після обстеження військовими інженерами апарат був переданий фахівцям для ідентифікації та подальшого вивчення. Встановлено, що дрон – "Гранат-2" виробляється підприємствами військово-промислового комплексу Російської Федерації,
      – пояснюють військові.

      Більше того, такий тип апаратів активно поставляють до незаконних збройних формувань так званих "ЛНР" та "ДНР". Проросійські окупанти використовують його для проведення розвідки та корегування вогню артилерії.

      "Вилучений безпілотний літальний апарат є черговим доказом підтримки Російською Федерацією діяльності незаконних збройних формувань на Донбасі, які тероризують обстрілами мирних мешканців населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії розмежування", – впевнені в штабі Операції Об'єднаних сил.

      Дивіться відео зі збитим на Приазов'ї безпілотником:

      Українські військові за складу ООС "приземлили" російський БПЛА

      23 січня військовослужбовці Збройних Сил України зі складу Операції Обʼєднаних сил за допомогою радіотехнічних засобів виявили в небі Приазовʼя безпілотний літальний апарат. Застосовуючи засоби радіотехнічної боротьби, військові перешкодили польоту апарату, приземлили його, потім знайшли та вилучили. Після обстеження військовими інженерами апарат був переданий фахівцям для ідентифікації та подальшого вивчення. Встановлено, що безпілотний літальний апарат – «Гранат-2» виробляється підприємствами військово-промислового комплексу Російської Федерації. Даний тип апаратів активно поставляється до незаконних збройних формувань так званих ЛНР та ДНР. Використовується для проведення розвідки та корегування вогню артилерії. Конкретно цей БПЛА вже не буде працювати в інтересах агресора. Уся інформація з цифрових носіїв буде ретельно вивчена і проаналізована. Вилучений безпілотний літальний апарат є черговим доказом підтримки Російською Федерацією діяльності незаконних збройних формувань на території ОРДЛО, які тероризують обстрілами мирних мешканців населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії розмежування. Рухаємося далі! Разом переможемо! Слава Україні! #ООС #Операція_ОС

      Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 24 січня 2019 р.

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил авіація
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік
      сьогодні , 08:40 Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік
      Сонячна Соля 997
      Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      24 січня , 23:00 Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      Ірина Шиба 714
      Теракт у Маріуполі: хто обстріляв мирних жителів?
      24 січня , 22:12 Теракт у Маріуполі: хто обстріляв мирних жителів?
      Артем Овдієнко 2607
      ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      24 січня , 21:53 ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      Наталя Ромашова 2389
      Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
      24 січня , 21:04 Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
      Анастасія Можаровська 2812
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук