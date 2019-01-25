Украинские военные сбили в небе над Приазовьем беспилотник оккупантов: видео

Украинские военные 23 января с помощью радиотехнических средств обнаружили в небе Приазовья беспилотник оккупантов. Враг применил дрон в целях разведки.

Дроны такого типа производит Российская Федерация, отмечают в штабе ООС.

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После обследования военными инженерами аппарат был передан специалистам для идентификации и дальнейшего изучения. Установлено, что дрон – "Гранат-2" производится предприятиями военно-промышленного комплекса Российской Федерации,

– объясняют военные.

Более того, такой тип аппаратов активно поставляют в незаконные вооруженные формирования так называемых "ЛНР" и "ДНР". Пророссийские оккупанты используют его для проведения разведки и корректировки огня артиллерии.

"Изъятый беспилотный летательный аппарат является очередным доказательством поддержки Российской Федерацией деятельности незаконных вооруженных формирований на Донбассе, которые терроризируют обстрелами мирных жителей населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии разграничения", – уверены в штабе Операции Объединенных сил.