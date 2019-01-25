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      Украинские военные сбили в небе над Приазовьем беспилотник оккупантов: видео

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      Беспилотник оккупантов
      Беспилотник оккупантов / скрин из видео

      Украинские военные 23 января с помощью радиотехнических средств обнаружили в небе Приазовья беспилотник оккупантов. Враг применил дрон в целях разведки.

      Дроны такого типа производит Российская Федерация, отмечают в штабе ООС.

      Читайте также: Украинские военные в Донбассе сбили беспилотник боевиков с "сюрпризом": видео

      После обследования военными инженерами аппарат был передан специалистам для идентификации и дальнейшего изучения. Установлено, что дрон – "Гранат-2" производится предприятиями военно-промышленного комплекса Российской Федерации,
      – объясняют военные.

      Более того, такой тип аппаратов активно поставляют в незаконные вооруженные формирования так называемых "ЛНР" и "ДНР". Пророссийские оккупанты используют его для проведения разведки и корректировки огня артиллерии.

      "Изъятый беспилотный летательный аппарат является очередным доказательством поддержки Российской Федерацией деятельности незаконных вооруженных формирований на Донбассе, которые терроризируют обстрелами мирных жителей населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии разграничения", – уверены в штабе Операции Объединенных сил.

      Смотрите видео со сбитым на Приазовье беспилотником:

      Українські військові за складу ООС "приземлили" російський БПЛА

      23 січня військовослужбовці Збройних Сил України зі складу Операції Обʼєднаних сил за допомогою радіотехнічних засобів виявили в небі Приазовʼя безпілотний літальний апарат. Застосовуючи засоби радіотехнічної боротьби, військові перешкодили польоту апарату, приземлили його, потім знайшли та вилучили. Після обстеження військовими інженерами апарат був переданий фахівцям для ідентифікації та подальшого вивчення. Встановлено, що безпілотний літальний апарат – «Гранат-2» виробляється підприємствами військово-промислового комплексу Російської Федерації. Даний тип апаратів активно поставляється до незаконних збройних формувань так званих ЛНР та ДНР. Використовується для проведення розвідки та корегування вогню артилерії. Конкретно цей БПЛА вже не буде працювати в інтересах агресора. Уся інформація з цифрових носіїв буде ретельно вивчена і проаналізована. Вилучений безпілотний літальний апарат є черговим доказом підтримки Російською Федерацією діяльності незаконних збройних формувань на території ОРДЛО, які тероризують обстрілами мирних мешканців населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії розмежування. Рухаємося далі! Разом переможемо! Слава Україні! #ООС #Операція_ОС

      Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 24 січня 2019 р.

       

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе авиация
      Источник: 24 Канал
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