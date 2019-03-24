Как на украинскую символику реагируют в Беларуси

Граждане Беларуси относятся к Украине в основном либо с симпатией, либо нейтрально. Они почти не восприимчивы к российской пропаганде, свидетельствуют результаты социального эксперимента в Минске.

Эксперимент заключался в том, что белорусский студент Сергей Грудницкий прикрепил на свой рюкзак сине-желтую ленту и разгуливал с ним в Минске. Парень столкнулся с агрессией лишь несколько раз – со старшим поколением, что смотрит телевизор, сообщает Spektr.by.

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Грудницкий рассказал, что большинство незнакомцев думали, что парень – турист из Украины. Реже парня считали беженцем или иностранным студентом.

"В университете к этому проявлению моей гражданской позиции отнеслись более чем спокойно: ни один преподаватель не сделал замечания по ношению элементов другой нации", - отметил Грудницкий.

А белорусские продавщицы, увидев сине-желтую ленту, предлагали товары украинских производителей. Почти каждая вторая продавщица указывала на изделия популярной шоколадной фабрики, а одна даже призналась, что "хоть этот шоколад и от врагов России, но вкуснее, чем российский".

Реакция прохожих на улицах Минска была разнообразной. Молодежь не забыла крикнуть в спину: "Слава Украине!",

– рассказал белорусский студент.

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А пожилые люди вместо лозунгов иногда выкрикивали проклятия. Так, на платформе метро к парню подошел мужчина средних лет и поинтересовался, с какой целью рюкзак дополняет желто-голубая деталь.

"Когда я объяснил свою позицию, он потребовал снять украинскую ленту, а на ее место повесить "георгиевскую". Последняя, к слову, болталась на его сумке, поэтому, кроме слов, человек смог еще и продемонстрировать ее. Чтобы не усугублять ситуацию, я спокойно кивнул и отошел в сторону", – рассказал Грудницкий.

К слову, в Украине законом запрещены изготовление и пропаганда "георгиевской ленты". Ведь с 2014 года ленту использовали "силы самообороны Крыма" и пророссийские сепаратисты в Украине, поэтому "георгиевская лента" стала символом сепаратизма в Украине.