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      Путин прокомментировал возможность объединения России и Беларуси

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      Путин прокомментировал возможность объединения России и Беларуси
      Путин прокомментировал возможность объединения России и Беларуси / РИА Новости

      Владимир Путин убеждает, что сейчас нет никаких оснований для того, чтобы говорить об объединении Беларуси с Россией. Он отмечает, что относится к этому вопросу "с пониманием и уважением".

      У Кремля пока нет таких планов, об этом президент России заявил на экономическом форуме в Петербурге, пишут росСМИ.

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      Так, Путин опроверг возможное объединение России и Беларуси до окончания своего президентского срока – 2024 года.

      Мы относимся к этому с пониманием и уважением. Так сложилось, что мы живем в разных странах... Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей,
      – утверждает он.

      Путин подчеркнул, что еще "многое не сделано" в договоре о Союзном государстве. Глава Кремля добавил, что обсуждал с президентом Беларуси Александром Лукашенко возможности развития "в этом направлении в новых условиях". По его словам, дискуссия была "абсолютно конструктивной и товарищеской".

      Отметим, разговоры об объединении Беларуси и России наделали немало шума, хотя Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши". Председатель Госдумы России Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси.

      Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства. В то же время президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которое входят Россия и Беларусь.

      Что такое Союзное государство?Это сверхгосударственное образование, охватывающее Россию и Беларусь, с единым пространством, которое поэтапно организуется. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали 8 декабря 1999 в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним исполняющим обязанности президента РФ Владимиром Путиным и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости России Александр Лукашенко Новости Беларуси Владимир Путин
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