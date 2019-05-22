У Зеленського заявили про мирні угоди з Росією: з'явилась реакція Кремля

У Кремлі заявили, що референдум, який запропонувала команда Володимира Зеленського щодо мирних домовленостей з Російською Федерацією, є внутрішньою справою України.

За інформацією проросійського видання ТАСС, прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що вони очікують конкретних дій від Києва.

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"Це внутрішня справа України, від Києва ми б очікували конкретні кроки, насамперед в питанні виконання мінських домовленостей, врегулювання внутрішньоукраїнської проблеми, а також в нормалізації двосторонніх відносин з Росією", – заявив Пєсков.

Він наголосив, що наразі таких кроків вони не бачать від України, однак, чекають на них.

Головне, щоб був сенс, щоб була ефективність,

– прокоментував прес-секретар Путіна ідею команди Зеленського.

До слова, 22 травня новий голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що команда президента Володимира Зеленського розглядає можливість винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на народний референдум.