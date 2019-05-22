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      У Зеленского заявили о мирных соглашениях с Россией: появилась реакция Кремля

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      Реакция Кремля на мирные договоренности Украины с Россией
      Реакция Кремля на мирные договоренности Украины с Россией / Фото из открытых источников

      В Кремле заявили, что референдум, который предложила команда Владимира Зеленского в отношении мирных договоренностей с Российской Федерацией, является внутренним делом Украины.

      По информации пророссийского издания ТАСС, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что они ожидают конкретных действий от Киева.

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      "Это внутреннее дело Украины, от Киева мы бы ожидали конкретных шагов, прежде всего в вопросе выполнения минских договоренностей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также в нормализации двусторонних отношений с Россией", – заявил Песков.

      Он отметил, что пока таких шагов они не видят от Украины, однако, ждут.

      Главное, чтобы был смысл, чтобы была эффективность,
      – прокомментировал пресс-секретарь Путина идею команды Зеленского.

      К слову, 22 мая новый глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что команда президента Владимира Зеленского рассматривает возможность вынесения вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией в народный референдум.

       

       

       

       

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      Теги: Андрей Богдан Новости Украины Владимир Зеленский Владимир Путин Война на Донбассе Украина – Россия Новости России
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