У Зеленского заявили о мирных соглашениях с Россией: появилась реакция Кремля

В Кремле заявили, что референдум, который предложила команда Владимира Зеленского в отношении мирных договоренностей с Российской Федерацией, является внутренним делом Украины.

По информации пророссийского издания ТАСС, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что они ожидают конкретных действий от Киева.

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"Это внутреннее дело Украины, от Киева мы бы ожидали конкретных шагов, прежде всего в вопросе выполнения минских договоренностей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также в нормализации двусторонних отношений с Россией", – заявил Песков.

Он отметил, что пока таких шагов они не видят от Украины, однако, ждут.

Главное, чтобы был смысл, чтобы была эффективность,

– прокомментировал пресс-секретарь Путина идею команды Зеленского.

К слову, 22 мая новый глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что команда президента Владимира Зеленского рассматривает возможность вынесения вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией в народный референдум.