Андрій Богдан: Питання про мир із Росією можна винести на референдум
Питання мирних домовленостей з Росією можна винести на всенародний референдум. Новопризначений голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що команда президента Володимира Зеленського розглядає таку ймовірність.
Повинні говорити не тільки політики, а й народ – таку позицію висловив новий голова АП Андрій Богдан в ефірі телеканалу "112 Україна" у вівторок, 21 травня.
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За його словами, президент Володимир Зеленський неодноразово декларував у своїх виступах, що його команда розглядає питання оформлення якихось домовленостей з Росією і винесення їх на референдум.
Ми розглядаємо винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на народний референдум. Щоб не тільки депутати проголосували і президент прийняв рішення, а народ прийняв рішення, і суспільство дало оцінку,
– заявив новий голова Адміністрації Президента.
На запитання журналістів щодо ймовірної "червоної лінії", яку Зеленський не перетинатиме, проводячи переговори з Росією, Богдан відповів так: "Є дуже хороше правило у дипломатів: не фіксувати "червоні лінії", коли йдеш на переговори. Ця практика напрацьована досвідом століть, а не миттєвим бажанням отримати рейтинг".
Андрій Богдан, новий голова Адміністрації Президента
При цьому Богдан наголосив, що є вихідцем зі Львова і дуже патріотичною людиною. Тож неодноразово був на фронті і "війна" для нього – не лише слово.
Ми змушені шукати компроміс. Однак Володимир Зеленський сказав, що ми не торгуємо нашими територіями і нашими людьми,
– наголосив Богдан.
Біографія Андрія Богдана: що відомо про нового голову Адміністрації Президента – у матеріалі 24 каналу
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