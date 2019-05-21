Богдан: Вопрос о мире с Россией можно вынести на референдум

Вопрос мирных договоренностей с Россией можно вынести на всенародный референдум. Новоназначенный глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что команда президента Владимира Зеленского рассматривает такую вероятность.

Должны говорить не только политики, но и народ – такую позицию высказал новый глава АП Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" во вторник, 21 мая.

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По его словам, президент Владимир Зеленский неоднократно декларировал в своих выступлениях, что его команда рассматривает вопрос оформления каких-то договоренностей с Россией и вынесение их на референдум.

Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум. Чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку,

– заявил новый глава Администрации Президента.

На вопрос журналистов о вероятной "красной линии", которую Зеленский не будет пересекать, проводя переговоры с Россией, Богдан ответил так: "Есть очень хорошее правило у дипломатов: не фиксировать "красные линии", когда идешь на переговоры. Эта практика наработана опытом веков, а не мгновенным желанием получить рейтинг".



Андрей Богдан, новый глава Администрации Президента

При этом Богдан отметил, что является выходцем из Львова и очень патриотичным человеком. Поэтому неоднократно был на фронте и "война" для него – не только слово.

Мы вынуждены искать компромисс. Однако Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми,

– отметил Богдан.

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