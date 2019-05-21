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      Богдан: Вопрос о мире с Россией можно вынести на референдум

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      Возможен референдум о мире с Россией?
      Возможен референдум о мире с Россией? / Коллаж 24 канала

      Вопрос мирных договоренностей с Россией можно вынести на всенародный референдум. Новоназначенный глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что команда президента Владимира Зеленского рассматривает такую вероятность.

      Должны говорить не только политики, но и народ – такую позицию высказал новый глава АП Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" во вторник, 21 мая.

      Читайте также: Администрацию Президента Зеленского возглавил Андрей Богдан

      По его словам, президент Владимир Зеленский неоднократно декларировал в своих выступлениях, что его команда рассматривает вопрос оформления каких-то договоренностей с Россией и вынесение их на референдум.

      Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум. Чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку,
      – заявил новый глава Администрации Президента.

      На вопрос журналистов о вероятной "красной линии", которую Зеленский не будет пересекать, проводя переговоры с Россией, Богдан ответил так: "Есть очень хорошее правило у дипломатов: не фиксировать "красные линии", когда идешь на переговоры. Эта практика наработана опытом веков, а не мгновенным желанием получить рейтинг".

      Богдан
      Андрей Богдан, новый глава Администрации Президента

      При этом Богдан отметил, что является выходцем из Львова и очень патриотичным человеком. Поэтому неоднократно был на фронте и "война" для него – не только слово.

      Мы вынуждены искать компромисс. Однако Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми,
      – отметил Богдан.

      Биография Андрея Богдана: что известно о новом главе Администрации Президента – в материале 24 канала

       

       

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      Теги: Администрация Президента Новости политики Новости Украины Украина – Россия Андрей Богдан Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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