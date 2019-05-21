Біографія Андрія Богдана: що відомо про нового голову Адміністрації Президента

Президент України Володимир Зеленський 21 травня 2019 року призначив головою своєї адміністрації Андрія Богдана. Найважливіші факти біографії нового топ-чиновника, доступні у публічній площині – в матеріалі 24 каналу.

Освіта та професійна діяльність

Андрію Богдану – 42 роки, за освітою він юрист. Відповідну вищу освіту здобув у Львові і там ж отримав свідоцтво адвоката у 2001 році. Утім, розвивати кар'єру вирішив у столиці і переїхав до Києва.

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Там Богдан став керуючим партнером об'єднання "Адвокатська фірма "Юридичні радники". Адвокатську роботу успішно поєднував з роботою помічника судді Київського апеляційного суду.

Політичні здобутки

Верховна Рада: спроба перша.

У 2007 році Андрій Богдан балотувався до Верховної Ради України на позачергових виборах, був 93 номером у списку блоку "Наша Україна – Народна самооборона". Депутатом не став. На сайті ЦВК можна знайти інформацію про те, що на той час Богдан не був членом жодної партії.

Робота в урядах.

2008 року міністр юстиції уряду Юлії Тимошенко Микола Оніщук призначив Андрія Богдана своїм заступником з питань боротьби з корупцією. Далі Богдан працював в уряді і Віктора Януковича, а у березні 2010 року став заступником міністра Кабінету міністрів України та урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики. На тій ж посаді працював з 2013 року в уряді Миколи Азарова. У березні 2014 року Андрія Богдана звільнили, адже уряд Азарова припинив своє існування після Євромайдану.

До слова, оскільки Андрій Богдан працював на високих посадах в урядах Януковича та Азарова, він підпадає під дію Закону "Про очищення влади", тобто – про люстрацію. Він не може обіймати державні посади, тож і не має права ставати головою АП.



Однак, очевидно у команді президента Володимира Зеленського обійшли цю заборону: Конституційний суд все ще перевіряє закон про люстрацію та може визнати його неконституційним.

Андрій Богдан "за часів Ігоря Коломойського"

Адвокат та радник Коломойського.

Після звільнення з уряду Азарова Андрій Богдан весною 2014 року став радником губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського, якого тоді щойно призначив на цю посаду новообраний президент Петро Порошенко. З того часу Андрій Богдан тісно співпрацює з Ігорем Коломойським та є його юристом, сам олігарх підтвердив цю інформацію.

Верховна Рада: спроба друга.

Восени 2014 року Богдан вдруге балотувався до Верховної Ради. Цього разу у списку "Блоку Петра Порошенка" під номером 74. ЦВК запевняє, що й тоді Андрій Богдан був позапартійним, а місцем праці вказана юридична фірма "Статус".

Цікаво, що 74 місце в списку виявилося прохідним і Богдан мав би бути депутатом. Однак БПП скасував реєстрацію Андрія Богдана як кандидата. У 2018 році Богдан оскаржував це рішення у суді з вимогою до ЦВК: "Не визнавати обраним будь-кого іншого, а також тих народних депутатів, які вже були зареєстровані після мене – їх повноваження на цей час припинити". Утім, суд не став на бік Богдана.

Андрій Богдан і Володимир Зеленський

"Куратор Коломойського у штабі Зеленського"

Від початку президентської кампанії 2019 року Андрія Богдана у ЗМІ називали куратором Коломойського у штабі Зеленського. У самому штабі це заперечували. Не заперечували тільки те, що Богдан дійсно юрист Коломойського, але до його роботи в штабі Зеленського це не має жодного стосунку. При цьому які саме функції в штабі виконує Андрій Богдан – не озвучували.



Володимир Зеленський та Андрій Богдан на засіданні в АП 21 травня

Від "давнього товариша Зеленського" до голови Адміністрації Президента Зеленського

Спікер штабу Дмитро Разумков лише відзначав, що Богдан "консультує та допомагає у юридичних питаннях". А щодо Зеленського, то, мовляв, Богдан є його "давнім товаришем". І дійсно, Андрій Богдан протягом усієї виборчої кампанії був поруч із Володимиром Зеленським, брав участь в усіх найважливіших перемовинах, входив до робочої групи з інавгурації президента.

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Саме тому у ЗМІ неодноразово піднімали тему щодо того, що саме Богдан – найімовірніший претендент на посаду керівника Адміністрації Президента Зеленського. І от 21 травня 2019 року це стало фактом: президент Зеленський призначив Богдана головою своєї Адміністрації.