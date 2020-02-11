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      Зеленський звільнив Богдана

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      Зеленський звільнив Богдана / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення глави Офісу Президента Андрія Богдана. Зеленський призначив на цю посаду свого заступника Андрія Єрмака.

      Відповідні укази №46/2020 та №48/2020 оприлюднено на сайті президента. Наразі Андрій Богдан ніяк не прокоментував своє звільнення.

      Коротка біографія: Андрій Богдан – колишній голова Офісу Президента: що про нього відомо

      Чутки щодо відставки Андрія Богдана ходять давно. Журналісти раніше з’ясували, що Богдан сьогодні більше не є дотичним до значущих справ. Крім того, він уже кілька разів не брав участь у важливих заходах.

      Андрій Єрмак став головою Офісу Президента – що про нього відомо.

      Богдан уже подавав у відставку

      У серпні Андрій Богдан написав заяву на звільнення за власним бажанням. За даними деяких джерел, після свого звільнення Богдан мав вступити на посаду голови Вищої ради правосуддя. Пізніше Руслан Рябошапка спростував цю інформацію і назвав "дурницею".

      Згодом стало відомо, що цю заяву Андрій Богдан міг написати перед початком роботи в команді президента. І загалом такі заяви написало все оточення Зеленського та підписати їх гарант може в будь-який момент. Як Зеленський, так і представники чинної влади неодноразового підкреслювали, що ніхто за посади не тримається.

      Детальніше тут: Відставка Богдана: що відбулося

      Що відомо про Андрія Богдана?Богдан народився у Львові, за освітою – юрист. У 2007 році балотувався до Верховної Ради за списками блоку "Наша Україна – Народна самооборона". Вдруге до парламенту балотувався в 2014 році – уже за списками партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

      У 2007 – 2010 роках Богдан працював заступником міністра юстиції України, потім – заступником міністра Кабінету міністрів, урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, був позаштатним радником бізнесмена Ігоря Коломойського, який очолював Дніпропетровщину. Потім працював у Коломойського юристом.

      Від зими 2019 року – з початку президентської кампанії Володимира Зеленського Богдан став його юридичним радником. А коли Зеленський переміг на виборах і 21 травня офіційно вступив на посаду президента, то своїм указом призначив Богдана очільником Адміністрації Президента, яку згодом перейменував на Офіс Президента.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Богдан Володимир Зеленський Андрій Єрмак Офіс Президента
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