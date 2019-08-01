Богдан подав у відставку з посади голови Офісу Президента, – джерела

Андрій Богдан написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови Офісу Президента України. На посаді він пропрацював трохи більше двох місяців.

Про це 24 каналу повідомили власні джерела. А сам Богдан наразі не коментує ЗМІ цю інформацію.

Читайте також: Біографія Андрія Богдана

За даними деяких джерел, після свого звільнення Богдан вступить на посаду голови Вищої ради правосуддя. При цьому раніше в інтерв'ю каналу 1+1 Богдан припускав, що може помінятися посадами із Сергієм Шефіром – стати першим помічником Зеленського.

За даними джерел LIGA.net, звільнення Богдана було умовою американської сторони для зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. У США, як відомо, триває розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського, юристом якого був Богдан.

Заява Богдана про відставку з посади голови Офісу Президента / Фото 24 каналу

Читайте також: Чи може Андрій Богдан стати прем'єр-міністром

На початку липня у США заявили, що дії Зеленського дають надію, що він демонструватиме незалежність від олігархів та продовжить втілення складних реформ. Таке казали екс-директор ЦРУ і командувач Центрального командування США Девід Петреус та колишній посол США в Україні Джон Гербст, писало видання The Hill.

Безумовно, існують занепокоєння щодо призначення голови Офісу Президента (Андрія Богдана), який працював в одного з найвідоміших олігархів країни (Ігоря Коломойського). Але президент Володимир Зеленський матиме широкі можливості продемонструвати свою незалежність,

– писали автори публікації.

Що відомо про Андрія Богдана?

Уродженець Львова, юрист за освітою. Працював в адвокатській компанії "Правіс" і помічником судді Київського апеляційного суду. У 2004 році став партнером в адвокатській фірмі "Пукшин і партнери". У 2007 – керівним партнером адвокатської фірми "Юридичні радники".

Того ж року Богдан балотувався до Верховної Ради за списками блоку "Наша Україна - Народна самооборона". Вдруге до парламенту балотувався в 2014 році – уже за списками партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність". Був №74 у списку, але партія скасувала реєстрацію Богдана як кандидата.

У 2007-2010 роках Богдан працював заступником міністра юстиції України, потім – заступником міністра Кабінету міністрів, урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, був позаштатним радником бізнесмена Ігоря Коломойського, який очолював Дніпропетровщину. Потім працював у Коломойського юристом.

Читайте також: Прем'єрство чи нова посада в Офісі Президента: Богдан окреслив плани на майбутнє

Від зими 2019 року – з початку президентської кампанії Володимира Зеленського Богдан став його юридичним радником. А коли Зеленський переміг на виборах і 21 травня офіційно вступив на посаду президента, то своїм указом призначив Богдана главою Адміністрації Президента, яку згодом перейменував на Офіс Президента.

Ставши головою Адміністрації Президента, Богдан заявив, що отримав цю посаду, оскільки має великий досвід бюрократичної і юридичної роботи, але готовий "хоч завтра" піти з цього посту. При цьому Богдан зазначав, що "дуже не хотів" йти працювати в АП: "Там дуже складна обстановка, дуже складні люди, і виходячи звідти пізно ввечері, у тебе дуже болить голова і кожен ковток свіжого повітря – це радість".