У США нагадали Зеленському про дистанцію з олігархами та похвалили за відповідь Путіну

Наразі дії Володимира Зеленського дають надію, що він демонструватиме незалежність від олігархів та продовжить втілення складних реформ. Водночас там наголосили, що глава української держави спритно відреагував на першу провокацію Володимира Путіна – видачу російських паспортів на Донбасі.

Особливо важливою тут є реформа судової системи та укріплення оборонно-промислового комплексу. Так вважають екс-директор ЦРУ й командувач Центрального командування США Девід Петреус та колишній посол США в Україні Джон Гербст, пише The Hill.

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Американські експерти позитивно оцінюють перші призначення нового президента. За їхніми словами, це дає надії на те, що очікувані українським народом реформи можуть бути організовані.

Безумовно, існують занепокоєння з приводу призначення голови офісу президента (Андрія Богдана – 24 канал), який працював у одного з найвідоміших олігархів країни (Ігоря Коломойського 24 канал). Але президент Володимир Зеленський матиме широкі можливості продемонструвати свою незалежність,

– пишуть автори публікації.

Водночас вони наголошують, що заплановані на 21 липня парламентські вибори, очевидно, посилять владу президента. Він отримає більшістю у парламенті, необхідної для прийняття законів без зайвої допомоги.

Бізнесмен Ігор Коломойський, який останні два роки перебував за кордоном і зв'язки з яким приписують Володимирові Зеленському, 16 травня повернувся в Україну. Сам він пояснював, що причина – сімейні обставини. Коломойський каже, що пробуде тут 5 років, але втручатись у президентство Зеленського не має наміру.

Інший великий виклик для Зеленського полягає у відсутності у нього політичного досвіду та спроб Росії зіграти на цьому. Однак, на їхню думку, Зеленський вже продемонстрував кмітливість.

Будучи щойно обраним Президентом, він спритно відреагував на першу провокацію Путіна щодо видачі російських паспортів українським громадянам на підконтрольній Кремлю території Донбасу на сході України,

– зауважили експерти.

Чому Росія роздає свої паспорти на Донбасі?Так вирішив Путін. Він 24 квітня схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.



Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії. Володимир Зеленський у відповідь на це закликав Путіна не витрачати намарно час та наголосив – Україна не здається у всіх сенсах цього слова.